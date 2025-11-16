Китайски учени откриха уникални пещери на Марс - може да ни насочат към древен живот на планетата

Екип от учени от университета в Шънджън в Китай откри първите доказателства за нов тип пещери на Марс. Изследователите твърдят, че те може би са осигурявали условия за съществуването на извънземен живот. Тези подземни пещери вероятно са се образували в резултат на разтварянето на скали под напора на вода – тип скална формация, известна на Земята като карстова пещера. Екипът, стоящ зад откритието, твърди, че бъдещите мисии до Червената планета трябва да се насочат към тези обекти, защото така биха могли да открият следи от древен живот, който някога е обитавал водните пещери. Твърди се, че те може да се ползват като убежище и база за изследвания.

Пещери, но не от лава, а от разтваряне на скали

От години учените търсят следи от древен живот на Марс. Една възможна цел, която би помогнала за стесняване на параметрите на търсенето, са пещерните системи. Тези скални образувания биха осигурили убежище от силни прахови бури, висока радиация и екстремни температури на повърхността на Червената планета.

Ченю Дин от университета в Шънджън и колегите му се съсредоточават върху осем потенциални пещерни обекта, наречени „прозорци към небето“, за своето проучване. Тези места се намират в Hebrus Valles, в северното полукълбо на Марс. Те се състоят от осем ями, има ги на картите от предишни мисии до планетата.

Екипът подробно описва своите открития в статия, публикувана в The Astrophysical Journal Letters. Досега по-голямата част от откритите марсиански пещери са тунели от лава, което показва, че са образувани от вулканична дейност. В този случай обаче изследователите са предоставили доказателства, които сочат, че изследваните пещери са издълбани от вода.

Използвайки данни от термичния емисионен спектрометър (TES) на борда на Mars Global Surveyor на NASA, изследователите установиха, че скалите около тези места са богати на карбонати и сулфати. Това са видове скали, които водата лесно разтваря. Екипът създаде и 3D структурни модели, използвайки изображения с висока разделителна способност. Показано е, че формите на образуванията съответстват на тези, причинени от срутване под въздействието на вода.

Chinese scientists have discovered potential shelters for ancient life on Mars



Researchers have identified a new type of Martian cave — karst cavities formed by water.



A team from Shenzhen University found eight such structures in the Hebrus Valley.



The TES spectrometer… pic.twitter.com/eZ1lnBtmH9 — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025

Марсианските пещери, подобни на земните, могат да приютяват извънземен живот

Екипът твърди, че процесът на образуване на пещерите вероятно е подобен на този на карстовите пещерни образувания на Земята. На нашата планета тези пещери обикновено се образуват, когато водата разтваря разтворимите скали. Известни още като разтворими пещери, те възникват от големи подземни пукнатини, които се разширяват от водата и в крайна сметка образуват пещерни системи.

В статията си изследователите обясняват, че прозорците „се тълкуват като първите известни потенциални карстови пещери на Марс, представляващи пропадащи входове, образувани чрез разтваряне на водоразтворими литологии – определяйки нов клас пещерни образувания, различен от всички досега описани вулканични и тектонични прозорци“.

Учените, стоящи зад проучването, считат, че осемте карстови пещери, които са идентифицирали, трябва да бъдат отбелязани като приоритетни цели за бъдещи човешки или роботизирани мисии до Марс. Те посочват две причини.

Първо, тези естествени убежища могат да дадат признаци за древен марсиански живот. Роувърът Perseverance на NASA търси извънземен живот в кратера Джезеро, защото някога той е бил древно езерно дъно, захранвано от течаща вода. Поради самата си природа, тези пещери биха имали сходни водни условия.

Второ, дори и да не бъде открит живот в пещерите, те биха могли да осигурят стабилни местообитания за бъдещи астронавти, изследващи Червената планета, обобщава доклада Interesting Engineering.