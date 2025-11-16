Войната в Украйна:

16 ноември 2025, 21:53 часа 385 прочитания 0 коментара
Саша Везенков блести, безгрешен Олимпиакос на върха седи!

Отборът на българската баскетболна звезда Александър Везенков - Олимпиакос, срази Промитеас в Патра с 88:64 в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Грандът от Пирея продължава да бъде единственият отбор в лигата без поражение от началото на сезона - вече 7-0.

Везенков направи силен мач, като вкара 18 точки за 20 минути игра. Той добави 6 борби и 2 асистенции. Българинът беше почти безгрешен в стрелбата от игра за 2 точки - 8/10, реализира двата фаула, които изпълни, но не успя да вкара тройка днес - 0/2. Сейбън Лий се отчете с 15 точки и 7 асистенции за Олимпиакос.

