Китайска компания обяви първата в света "армия от роботи" (ВИДЕО)

Базираната в Шънджън компания UBTECH Robotics бързо премина от подкани за производствен капацитет към обявяване на изпълнени доставки. В изявление, публикувано на 13 ноември, компанията заяви, че е завършила "първата в света масова доставка" на индустриални хуманоидни роботи, изпращайки "стотици" от своите Walker S2 единици на партньори. Това съобщение е непосредствено продължение на видеоклип, публикуван по-рано тази седмица, в който се вижда голяма флотилия от роботи – наречена от наблюдателите "роботна армия" – събрана в завода на компанията. Въпреки че във видеоклипа се обещаваше, че масовото производство ще започне в "средата на ноември", днешната информация сочи, че първата голяма партида вече е напуснала склада.

They said it looked too perfect to be real.

But perfection isn't fabricated—it's delicately engineered.

This is the historic mass delivery of UBTECH (优必选) Walker S2.

The next era of intelligent manufacturing is here.

Let's build it together!#WalkerS2 #HumanoidRobots… pic.twitter.com/aFzjw4qM0g — UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) November 14, 2025

Според информацията, тази първоначална флотилия се разпределя между редица известни партньори в автомобилния и логистичния сектор. Според последните доклади, списъкът с индустриални клиенти на UBTECH включва големи играчи като BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor и Foxconn. Тези компании интегрират роботите в "първостепенни индустриални приложения", насочени специално към задачи в производството и логистиката, където може да се използва 24/7 оперативната способност на Walker S2.

От поръчката до фабричния цех

Доставката на "стотици" бройки представлява важна стъпка в изпълнението на огромната поръчка на UBTECH за 2025 г., която според компанията вече надхвърля 800 милиона юана (около 113 милиона щатски долара).

Определянето на това събитие от UBTECH като "първата в света масова доставка на хуманоидни роботи" е значителна стъпка напред. Докато конкуренти като Tesla (Optimus) и Xpeng (Iron) се надпреварват да демонстрират възможностите си, UBTECH агресивно се позиционира като първата компания, която решава логистиката на доставката на хардуер в голям мащаб.

Huge milestone achieved!📣

World's first mass delivery of humanoid robots has completed! Hundreds of UBTECH #WalkerS2 have been delivered to our partners. 🤖

The future of #industrial automation is here.

March forward to transformation! 🚀#HumanoidRobots #massproduction #AI pic.twitter.com/LSBrMsK8Gd — UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) November 12, 2025

Моделът Walker S2 е уникално подходящ за тези среди с висока производителност. Той се предлага на пазара като единственият хуманоиден робот с автономна система за смяна на батерии, което му позволява да сменя собствения си източник на енергия за минути и да продължи да работи без човешка намеса – ключово изискване за непрекъснатото функциониране на фабриките.

С 500 единици, които трябва да бъдат доставени до края на годината, тази пратка от "стотици" предполага, че UBTECH е на път да постигне своите непосредствени цели по отношение на обема. Предизвикателството сега се премества от товарната рампа на фабриката към сглобяващата линия на клиента, където роботите трябва да докажат, че могат да доставят реална стойност, пише "Humanoids Daily".

