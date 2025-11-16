Национален герой: Вкарвал на Левски засенчи двуцифрена голова фиеста и доближи страната си до Световното

Трой Парът - човекът, който за футболните фенове на Република Ирландия е национален герой! Таранът на Аз Алкмаар блесна с хеттрик за родината си при успеха с 3:2 над Унгария и прати Ейре на бараж за Световното първенство през 2026 година. Нападелят вкара победното попадение в шестата минута на добавеното време, за да взриви гостуващите фенове в Будапеща. Само преди дни Парът наниза два гола, с които тимът му надви Португалия.

Дами и господа, Трой Парът!

23-годишният атакуващ състезател, който се намира в добра форма, е познат у нас. В началото на сезона той се разписа на Националния стадион "Васил Левски" в първа среща от плейофа на своя АЗ Алкмаар срещу Левски за влизане в основната фаза на Лига на конференциите.

BUILD HIM A STATUE!

BUILD HIM A STADIUM!

BUILD HIM A MANSION!



TROY PARROTT SCORED 2 GOALS VS PORTUGAL!

TROY PARROTT SCORED 3 GOALS VS HUNGARY!



TROYY PARROT SCORED THE 96TH MINUTE GOAL THAT QUALIFIED IRELAND TO THE WORLD CUP PLAY OFFS! 🇮🇪 pic.twitter.com/GVCtpmiDd2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2025

Иначе Даниел Лукач изведе унгарците напред в резултата още в третата минута, но Трой Парът изравни от дузпа след четвърт час игра. Барнабас Варга върна преднината за Унгария в 37-ата минута. Драмата настъпи в 80-ата минута, когато Парът възстанови равенството и даде надежди за "зелените". В шестата минута на допълнителното време топката беше центрирана в наказателното поле на домакините, Лиъм Скейлс игра с нея и тя достигна до Трой Парът, който изпревари защитата и се разписа за крайното 3:2. Ирландците остават на второ място в групата с 10 точки, като изпреварват унгарския отбор, който има 8 пункта.

Португалия разгроми Армения у дома с 9:1

В друг мач, който се проведе в същото време, Португалия разгроми Армения у дома с 9:1 и се класира за финалите на Мондиал 2026. В отсъствието на наказания Кристиано Роналдо хеттрик за иберийците реализираха Бруно Фернандеш и Жоао Невеш. Две от попаденията на халфа на Манчестър Юнайтед бяха от дузпи. По един път се разписаха Гонзало Рамош, Франсиско Консейсао и Ренато Вейга, който откри резултата още в седмата минута.

