Яник Синер отново е №1 на Финалите в Торино! Италианецът не остави шанс на Алкарас (ВИДЕО)

Яник Синер е кралят на Финалите на ATP в Торино за втора поредна година! Пред родна публика италианецът постигна успех с 2:0 сета (7:6(4), 7:5) над големия си съперник Карлос Алкарас за 2 часа и 4 минути игра. Синер е третият състезател, който триумфира два пъти във Финалния турнир на АТП на у дома. Преди него това направиха германецът Борис Бекер във Франкфурт и американецът Джон Макенроу в Ню Йорк.

Синер победи Алкарас

Яник Синер се справи с точката за пробив при 5:6 на втори сервис, докато Алкарас изпитваше проблеми и поиска медицински таймаут след края на деветия гейм в първия сет. Горната част на десния крак на испанския тенисист беше превързана и той не успя да използва голямата си скорост, която е демонстрирал, че притежава в много от предишните си важни мачове. В тайбрека представителят на домакините поведе с 5:3 и приключи частта при 7:5.

Втората част започна с ранен пробив в полза на Алкарас, но Синер изравни за 3:3. Веднага след италианецът се справи с точка за пробив. Испанецът допусна колебания и изгуби началния си удар в 12-ия гейм, като това сложи край на поредния атрактивен двубой между водещите състезатели в спорта.

През 2025 година Синер и Алкарас изцяло доминираха в тениса и спечелиха общо 13 титли, включително и четирите от Големия шлем. 24-годишният италианец вече има 6 победи в общо 17 двубоя срещу Карлос Алкарас. Яник Синер е деветият тенисист, който печели Финалния за сезона турнир в поредни години. През 21-ви век това са правили Лейтън Хюит, Роджър Федерер и Новак Джокович.

