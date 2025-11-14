Любопитно:

Ракетата на Безос "New Glenn" пое към Марс (ВИДЕО)

14 ноември 2025
Компания "Blue Origin" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "New Glenn" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал.

Предаване на живо показа как ракетата се издига към ясното небе сред пламъци и облаци изпарения, секунди след като заработиха седемте й двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря. 

"New Glenn" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната й степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан.

В контролния център "Рокет Парк" на "Blue Origin" в Кейп Канаверал избухнаха възторжени възгласи, когато видеото показа кацането на ускорителя. Около 20 минути по-късно контролният център потвърди, че горната степен на "Ню Глен" е изпълнила главната си мисия – извеждането на двойката космически апарати "ЕскаПЕЙД" (EscaPADE) на НАСА в космоса за началото на тяхното 22-месечно пътуване до Марс.

Виолета Иванова
