Ракетата на Безос "New Glenn" пое към Марс (ВИДЕО)

Компания "Blue Origin" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "New Glenn" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал.

Предаване на живо показа как ракетата се издига към ясното небе сред пламъци и облаци изпарения, секунди след като заработиха седемте й двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря.

BREAKING: Blue Origin's New Glenn rocket launches NASA's ESCAPADE mission to Mars pic.twitter.com/vxK3R9NP7G — Fox News (@FoxNews) November 13, 2025

"New Glenn" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната й степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан.

В контролния център "Рокет Парк" на "Blue Origin" в Кейп Канаверал избухнаха възторжени възгласи, когато видеото показа кацането на ускорителя. Около 20 минути по-късно контролният център потвърди, че горната степен на "Ню Глен" е изпълнила главната си мисия – извеждането на двойката космически апарати "ЕскаПЕЙД" (EscaPADE) на НАСА в космоса за началото на тяхното 22-месечно пътуване до Марс.