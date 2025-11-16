Четвърти път за половин месец: Украински удар по Орловската ТЕЦ в Русия (ВИДЕО)

За четвърти път в рамките на половин месец Украйна изглежда атакува Орловската ТЕЦ. Вече има видеокадри от град Орел и огромен стълб дим, който се издига именно от района на ТЕЦ-а.

Предишният удар по обекта стана на 13 ноември. Освен видеата на удара, впоследствие излезе и снимка, показваща размера на пораженията - повреди по основната производствена сграда на топлоелектрическата централа — котелно-машинната зала. Такава сграда обикновено съдържа котелни агрегати (парни котли, които изгарят гориво, за да произвеждат пара), както и турбогенератори, които преобразуват енергията на парата в електричество - Още: Три пъти за две седмици: Украйна пак порази Орловската ТЕЦ - с ракети "Нептун" или "Фламинго" (ВИДЕО)*

Oryol thermal power plant reportedly attacked again. pic.twitter.com/8LmNhzpZkK — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

Засега все още губернаторът на Орловска област Андрей Кличков не е съобщил нищо за новата атака. Но следобяд той обобщи последствията от предишната нощ - свалени 6 дрона над Орловска област, а падащи отломки са повредили жилищни сгради, частни домове и автомобили в две общини - Още: Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)