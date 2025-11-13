Космическо изумление: Засякоха буря на звезда и е чудовищно силна

Астрономи разкриха вчера, 12 ноември, че за първи път са засекли буря на звезда, различна от нашето Слънце, откривайки експлозия, която е била толкова силна, че би могла да отстрани атмосферата на всяка планета, която няма късмета и се намира наблизо.

Повече за слънчевите бури

Слънчевите бури са свързани с изригвания на плазма от короната на Слънцето, които могат да имат значително въздействие върху Земята, ако бъдат насочени натам. Те могат да причинят геомагнитни бури, които да нарушат работата на електрически мрежи и сателити. Също така могат да създадат цветни полярни сияния, които сякаш танцуват по небето. Всъщност, в сряда особено мощна слънчева буря причини красиви полярни сияния, които бяха забелязани в различни точки на планетата, включително в България.

Повече за мощната буря

Наблюдението на такава буря върху далечна звезда дълги години беше трудно за астрономите. Ново изследване, публикувано в списание Nature, разкри, че международен екип от изследователи най-накрая е постигнал това. Откритието е използвало данни от европейска мрежа от телескопи, наречена LOFAR. Екипът от астрономи използва LOFAR от 2016 г., за да открива най-екстремните и бурни събития във Вселената – като черни дупки – които излъчват относително стабилни радиосигнали във времето.

„Винаги имаме звезди в зрителното поле на телескопа, но като цяло не се интересуваме от тях“, каза пред AFP Сирил Тасе, астроном от Парижката обсерватория и съавтор на изследването.

Изследователите обаче са създали система за обработка на данни, която също така записва какво се случва със звездите зад гигантите, които преследват. През 2022 г. екипът решава да разбере „какво е било хванато в тази мрежа“, каза Тасе. Те открили, че на 16 май 2016 г. е имало огромна експлозия, продължила само минута. Тя е дошла от червено джудже, наречено StKM 1-1262, на повече от 133 светлинни години разстояние. След това екипът определил, че става въпрос за изхвърляне на коронална маса – звездна буря. „Това е първият път, когато откриваме такова явление на звезда, различна от нашата", каза Тасе. Изхвърлянето на коронална маса е било „поне 10 000 пъти по-силно от известните слънчеви бури на Слънцето", добави той.

Убийци на атмосфера

Откритието може да окаже влияние върху търсенето на планети извън нашата слънчева система, които имат потенциал да бъдат дом на живот. Червените джуджета, които имат маса между 10 и 50 процента от тази на нашето Слънце, се оказаха най-вероятните звезди във Вселената, които да приютяват планети с размерите на Земята.

„Първото радиодетекторно откриване слага началото на нова ера за космическото време, приложена към други звездни системи“, каза Филип Зарка, директор на изследванията в Парижката обсерватория и съавтор на изследването.

„Това нововъзникващо поле открива големи перспективи за това как магнитната активност на звездите влияе върху обитаемостта на планетите, които ги заобикалят.“

Тасе каза, че изглежда, че червените джуджета имат „много по-хаотично и бурно“ поведение от Слънцето. „Изводът е, че тези звезди могат да бъдат доста негостоприемни, когато става въпрос за живот и екзопланети“, защото имат толкова мощни бури, че биха могли да унищожат атмосферите на планетите наблизо, добави той.