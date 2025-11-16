Войната в Украйна:

Самоуправляващ се автобус ще вози пътници в Германия

16 ноември 2025, 21:28 часа 276 прочитания 0 коментара
Самоуправляващ се автобус ще вози пътници в Германия

Самоуправляващ се електрически автобус, произведен от германската компания Holon, разработваща автономни превозни средства, получи разрешение да участва в тестове в Германия. Това съобщи производителят, след като получи одобрение от Федералната служба за автомобилен транспорт , предадоха ДПА и БТА. Според компанията превозното средство извършва всички функции на шофиране напълно автономно, макар да е наблюдавано от оператор по безопасността, който изпълнява функцията на надзорник.

Характеристики

Моделът Holon urban на компанията, която е дъщерно дружество на индустриалния концерн Benteler, е изцяло електрически и е предназначен за обществения транспорт, включително като споделено такси. Превозното средство работи на четвърто ниво на автономност (Level 4), което означава, че може да се самоуправлява в определени условия, без нужда от човешка намеса и да спре самостоятелно при създадена извънредна ситуация.

Бусът побира до 15 пътници – 9 седящи и 6 правостоящи, и може да се движи с максимална скорост от приблизително 60 км/ч.

След полученото одобрение от Федералната служба за автомобилен транспорт превозното средство ще бъде използвано в пилотен проект в Хамбург, който ще продължи до октомври 2026 г. и е финансиран с 26 милиона евро (30 милиона щатски долара) от федералното правителство на Германия.

Паралелно с буса на Holon дъщерната компания на Volkswagen MOIA която също разработва електрически автобуси за споделено пътуване, тества автономния си модел ID.Buzz. 

Целта е автономните превозни средства да допълнят традиционния обществен транспорт, като автобуси и влакове, както и да намалят нуждата от лични автомобили, като предложат по-гъвкави възможности за придвижване.

Флавио Фризен, вицепрезидент на Holon, определи полученото разрешение за тестове в Германия като важен етап.

"Одобрението от Федералната служба за автомобилен транспорт проправя пътя за автономни транспортни решения в Германия и доказва, че нашата система отговаря както на техническите, така и на регулаторните изисквания. Правим голяма крачка към нова ера на мобилността“, заяви Фризен.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
