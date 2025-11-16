Защо котките нямат търпение да се напъхат в кутия? Еволюцията ни дава отговорите

Ако някога сте си купували скъпа, специално изработена играчка за вашия котешки приятел, а след това сте наблюдавали как той я игнорира в полза на картонената кутия, в която е дошла, тогава ще знаете тази универсална истина: котките обичат кутии. Защо котките са развили тази мания към затворени пространства, която изглежда толкова явна, колкото страха им от краставици или любовта им към бисквитите? От "Popular Science" са се обърнали към няколко експерти по котки, за да разберат повече.

Как котките използват кутиите при лов

Снимка: iStock

Въпреки разликите в характера и енергията си, всички котки могат да извлекат полза от добре поставена кутия, казва Микел Делгадо, консултант по котешко поведение в Ease Pet Vet и старши научен изследовател в университета Purdue.

Още: Грижа за бездомните животни: Как да им помогнем през студените дни

Едно от основните предимства е свързано с ловните им инстинкти. Котките, които се разхождат свободно навън, заемат деликатна средна позиция в хранителната верига на квартала, където са едновременно хищници и плячка, казва Делгадо пред "Popular Science". Докато ловуват птици или насекоми, котките, които живеят навън, търсят скривалища – като храсти или ъгли – които да ги скрият от плячката им или от потенциални хищници, като ястреби или лисици. Само защото котката е вкъщи, не означава, че губи инстинктите си, а кутиите са идеално място за лов, със стени, които я скриват от погледа, и отворена горна част, от която може да скочи върху потенциална плячка (или плюшена играчка).

Кутиите са безопасни места

Снимка: iStock

Кутиите могат да предоставят на плашливите котки безопасно място, където да се скрият, когато обстановката около тях се промени. "Има естествена привързаност към някои от тези покрити скрити места", казва Делгадо.

Още: Възможно ли е котката да си мисли, че сте нейното дете

Този инстинкт се проявява още от най-ранните моменти в живота на котката. Майката котка ще потърси тихо място, където да роди котенцата си. "Първото им преживяване ще бъде в безопасно, затворено пространство", казва Даниел Гън-Мур, професор по котешка медицина в Университета в Единбург. "Множество проучвания са показали, че стрес хормоните като кортизол се намаляват при новоспасени котки, когато им се даде достъп до кутия", добавя тя.

Още: Защо котките сгъват лапите под тялото си?

Новата кутия също е промяна в средата на котката. Котките, които живеят на закрито, познават всеки сантиметър от своето царство и веднага забелязват всяка промяна. "За любознателната котка кутията е нещо забавно и ново, което да изследва", казва Делгадо.

Дали поведението на скриване в кутия ни казва нещо за нашите котки?

Снимка: iStock

Кутиите са едно място, където котките могат да се крият, да ловуват и да изследват. Но дали прекарването на много време в кутия разкрива нещо по-дълбоко за това как се чувства котката ви, зависи от контекста, казва Делгадо. Котка, която се свива в дъното на кутията с широко отворени очи, вероятно използва кутията по много по-различен начин от тази, която дремва вътре или постоянно скача в и извън нея.

Още: Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Безопасността и сигурността на кутията служат като важно напомняне за една от отговорностите на собствениците на домашни любимци. Котките, на които се позволява да се разхождат свободно из квартала, са изложени на очевидни рискове от хищници или автомобили. Котките, които остават вкъщи, се сблъскват с други предизвикателства. "Когато отглеждаме котки като домашни любимци, ние ги държим в среда, в която те нямат много контрол", казва Делгадо. Котка, която се разхожда свободно, може да се качи на покрива на близък гараж или да се скрие в някоя дупка, когато се изплаши, но котка, която живее вкъщи, може да има по-малко възможности, ако се изплаши от неочакван посетител. Реакцията им в такива ситуации зависи от един решаващ период в ранния им живот.

Първите дни на котката определят как ще използва кутиите

Снимка: iStock

Котенцата на възраст между две и девет седмици усвояват огромно количество информация за света около тях. Когато на тази възраст се сблъскат с непознати, други домашни любимци и ветеринари, котенцата ще запомнят дали тези срещи са били положителни, или отрицателни. Котенцата, които са били грижливо отглеждани и редовно хранени с лакомства през този период, вероятно ще бъдат много по-устойчиви на промени в околната среда като възрастни.

Още: Ветеринар предупреждава: Кои лакомства са опасни за вашето куче

Но да предположим, че котката ви е имала трудно детство. В такъв случай, наличието на кутии и други тихи скривалища може да бъде от решаващо значение за осигуряването на безопасно място, когато алармите им за заплаха, калибрирани към чувствителна настройка от ранния им живот, се задействат ненужно. Това означава, че скриването в кутия или затворено пространство може да е точно това, от което котката се нуждае, за да се чувства в безопасност. Но може да е и знак, че нещо в дома им ги стресира. "Котките се нуждаят от безопасно място, където да се скрият, когато не могат да контролират средата си", казва Гън-Мур. "Но ако котката се крие през цялото време, това наистина не е добре", добавя тя, цитирана от "Popular Science".

Снимка: iStock

"Ако котката ви се крие прекалено много", казва Делгадо, "това е добър момент да поговорите с вашия ветеринарен лекар и може би да получите препратка към специалист по поведение, който може да ви помогне да работите със страховете на котката ви по начин, който, да се надяваме, ще ѝ помогне да се справи по-добре."

Още: Защо котките мразят водата?