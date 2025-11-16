Още един медал за България от Световното първенство по скокове на батут! (ВИДЕО)

Никол Филипова и Елена Михайлова донесоха втори медал за България от Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. При 12-годишните сребърната медалистка в индивидуалната надпревара Филипова и четвъртата Михайлова заеха второ място в синхронните скокове с 44.120 точки. Освен отличието страната ни може да се похвали с три четвърти места, които също са повод за гордост.

В подножието на медалите остана Преслава Пенчева при 14-годишните, която има 51.030 точки. На финала при синхроните Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова също останаха четвърти с 45.680 точки. Калоян Петров се нареди четвърти във възрастовата група 17-21 години, след като на финала беше оценен с 48.810 точки.

В синхронните при девойките до 16 години Микаела Христова и Антония Тодорова не завършиха програмата си и знаеха осмата позиция. В индивидуалния батут при юношите и девойките до 16 години Георги Георгиев остана 13-и, а Микаела Христова - 19-а.

Припомяме, че преди 2 дена Никол Филипова завоюва сребро. Тя получи 50,090 точки за изпълнението на своята комбинация. Състезателката на клуб Младост Димитровград, с личен треньор Димитър Димов, отстъпи единствено пред представителката на Беларус, състезаваща се като независим атлет - Емилия Извекава, която беше оценена с 50,800 точки. Другата българска участничка в групата момичета до 12 години Елена Михайлова остана съвсем близо до почетната стълбичка и зае четвърта позиция с 48,810 точки.

