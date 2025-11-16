Любопитно:

16 ноември 2025, 22:11 часа 186 прочитания 0 коментара
Турците и телевизията: Предпочитанията на съседите за малкия екран

Възрастните хора в Турция прекарват по 5 часа на ден пред телевизора, показва „Проучване за навиците за ползване на медии на Mediymetre-2024“, проведено от Висшия съвет за радио и телевизия на Турция (RTÜK). Телевизия се гледа средно 3 часа и 43 минути в Турция, като това време се увеличава до 5 часа и 16 минути за хората на 65 и повече години, пише турската Анадолска агенция. Изследването, проведено с цел да се определят навиците за гледане на телевизионни и радиопредавания, както и на интернет, социалните медии и платформите за излъчване по заявка. В него са участвали общо 15 766 души на възраст 15 и повече години в 26 провинции от 7 региона в цяла Турция.

От участвалите в проучването, 50,3% са жени, а 49,7% са мъже. Възрастовата група 15-24 години съставлява 19,2%, между 25 и 34 години - 19,1%, между 35 и 44 години - 19,2%, между 45 и 54 - 16,6%, между 55 и 64 - 12,9%, а тези на 65 и повече години са 13%. ОЩЕ: Риалити формати срещу турски сериали: Битката за вниманието на българските зрители

Според проучването, мобилните телефони оглавяват списъка с устройства, притежавани от участниците - 99%. Следват телевизори с 94,8%, компютри/таблети с 53,9%, радиостанции с 14,5%, игрови конзоли с 8,4% и електронни четци за книги с 2,3%.

Що се отнася до ежедневните навици за ползване, 82,5% от участниците са се свързвали с интернет всеки ден. 69,6% са гледали телевизия ежедневно, докато 69,1% са използвали социалните медии ежедневно.

Процентът на хората, които следят стрийминг платформи по заявка всеки ден, е регистриран като 16,5%, докато процентът на хората, които слушат радио и цифрови музикални предавания ежедневно, е регистриран като 10,4%. ОЩЕ: Възходът на "средните сили" или как Макрон иска да съперничи на Тръмп

Средното време пред малкия екран

Докато средното дневно време за гледане на телевизия на участниците е било 3 часа и 43 минути, това време се е увеличило до 5 часа и 16 минути във възрастовата група на 65 и повече години.

Предпочитанията на турците по телевизията

Новините оглавиха списъка с най-гледани типове програми с 89,3%, следвани от сериали и филми с 85,7%, игрови предавания с 64% и документални филми с 45,4%.

Сериалите се гледат предимно от възрастовата група 55-64 години.

Разглеждайки разпределението, 92,2% от жените и 79% от мъжете предпочитат да гледат телевизионни сериали и филми. Възрастовата група, която гледа най-много телевизионни сериали и филми, е 55-64 години, като процентът е 90,4%.

Докато средното дневно време за гледане на телевизия при жените е било 4 часа и 2 минути, средното дневно време за гледане на телевизия при мъжете е било 3 часа и 25 минути. ОЩЕ: "1001 нощ": С нова версия и актриса с български корени в ролята на Шехерезада

Музиката и социалните мрежи

Проучването установи, че 27 процента от хората слушат музика чрез радио и дигитални медии, със средно дневно време за слушане от 1 час и 40 минути.

Установено е, че по-младите възрастови групи използват социалните медии повече от средното дневно. Установено е, че тези на възраст между 15 и 24 години използват социалните медии средно по 4 часа и 5 минути на ден.

Цялото проучване може да откриете ТУК

