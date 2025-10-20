Войната в Украйна:

Магнитни бури през седмицата 20-26 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

20 октомври 2025, 10:09 часа 549 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 20-26 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 20 до 26 октомври 2025 г. няма да има дни със силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник 20 октомври стойността на Кр индекса ще бъде 4. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни с магнитни бури.

Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 4. Това не е силна магнитна буря и едва ли би предизвикала здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

 

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 20.10.25 - 26.10.25

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има два дни с повишена геомагнитна активност. В понеделник стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2025 Oct 20 - 4

2025 Oct 21 - 3

2025 Oct 22 - 3

2025 Oct 23 - 2

2025 Oct 24 - 3

2025 Oct 25 - 3

2025 Oct 26 - 2

Още: Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Магнитни бури Магнитна буря
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес