Магнитни бури през седмицата 20-26 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 20 до 26 октомври 2025 г. няма да има дни със силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник 20 октомври стойността на Кр индекса ще бъде 4. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 4. Това не е силна магнитна буря и едва ли би предизвикала здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Магнитни бури в периода 20.10.25 - 26.10.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има два дни с повишена геомагнитна активност. В понеделник стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2025 Oct 20 - 4

2025 Oct 21 - 3

2025 Oct 22 - 3

2025 Oct 23 - 2

2025 Oct 24 - 3

2025 Oct 25 - 3

2025 Oct 26 - 2

