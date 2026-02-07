Учени: Гигантски аномалии в земните недра влияят на магнитното поле на Земята от милиони години.

Учените са открили, че дълбоко под повърхността на Земята се крият гигантски аномалии, които тихо и незабелязано оформят магнитното поле на нашата планета. Според scitechdaily.com , проучване, публикувано в списанието Nature Geoscience, е открило доказателства, че две огромни, изключително горещи планински структури в основата на земната мантия влияят на течното външно ядро. Тези структури се намират на приблизително 2900 километра под Африка и Тихия океан.

Проучването показва, че тези масивни тела от твърда, прегрята скала, заобиколени от пръстен от по-хладен материал от полюс до полюс, са влияли на магнитното поле на Земята в продължение на милиони години.

Реконструкция на древното магнитно поле на Земята

Изследователският екип комбинира палеомагнитни данни от древни скали с усъвършенствани компютърни модели на геодинамото. Геодинамото е движението на течно желязо във външното ядро ​​на Земята, което генерира магнитно поле, подобно на това как вятърна турбина генерира електричество. В резултат на това учените успяха да реконструират ключови характеристики на магнитното поведение на Земята през последните 265 милиона години.

Прочетете също: Частица от черна дупка се сблъска със Земята - какво откриха учените

Резултатите показват, че горната граница на външното ядро ​​далеч не е еднородна по температура. Вместо това се наблюдават силни температурни контрасти, с локализирани горещи области, покрити със скали с континентални размери.

Беше показано също, че някои части на магнитното поле изглежда са останали относително стабилни в продължение на стотици милиони години, докато други са се променили значително с течение на времето.

Прочетете също: Мистерията, която учените не могат да разрешат от 60 години: Защо Земята пулсира на всеки 26 секунди

Междувременно астрономите откриха газов гигант с размерите на Юпитер, който има форма на лимон, обикаля около мъртва звезда. Астрономите споделят, че този газов гигант има толкова странен химичен състав, които би могъл да промени теорията за създаването на света.

Планетата, наречена PSR J2322–2650b, се намира на 750 светлинни години от Земята, според Daily Mail. Тя е единствената от 6000-те известни газови гиганта, която обикаля около пулсар (неутронна звезда) – свръхплътното ядро ​​на мъртва звезда, компресирано до размера на град.

Планетата е изключително близо до звездата си – само на 1,6 милиона км (за сравнение, Земята е на 150 милиона км от Слънцето). Поради това една година тук трае само 7,8 часа, а огромната гравитация на пулсара буквално разтяга планетата, придавайки ѝ сплескана, лимоноподобна форма.

Прочетете също: Учени: Ядрена експлозия може да спаси Земята