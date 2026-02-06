Мистерията, която учените не могат да разрешат от 60 години: Защо Земята пулсира на всеки 26 секунди

В продължение на десетилетия сеизмолозите записват мистериозни пулсации на Земята с интервали от 26 секунди. Въпреки многобройните хипотези, все още няма окончателен отговор. Това съобщава изданието. Popular Mechanics.

Мистериозни пулсации на Земята

В продължение на повече от половин век Земята излъчва мистериозен „сигнал“, който все още няма ясно обяснение. Това са слаби, но редовни сеизмични вибрации, повтарящи се приблизително на всеки 26 секунди и регистрирани от инструменти в различни части на света.

Това явление, известно като микросеизмизъм, е регистрирано за първи път в началото на 60-те години на миналия век. Тогава американският геолог Джак Оливър, работещ в Геоложката обсерватория Ламонт-Дохърти към Колумбийския университет, забелязва странен ритмичен „шум“ в сеизмичните данни.

По това време техническите възможности бяха недостатъчни, за да се определи източникът на тези пулсаци. Впоследствие изследователите установиха, че пулсът идва от залива Бони в Гвинейския залив.

Една хипотеза свързва пулсацията с океанските вълни. Според тази теория континенталният шелф в този регион действа като гигантски естествен „барабан“: вълните, които редовно се търкалят по ръба на шелфа, създават хармонични трептения, които се разпространяват през земната кора.

Друг екип от учени предполага вулканичен произход на пулсацията, тъй като източникът ѝ се намира близо до вулкан на остров Сао Томе, а подобни микросеизми вече са наблюдавани в Япония.

Въпреки десетилетията на наблюдения, феноменът остава в периферията на изследванията, тъй като не представлява заплаха и няма ефект върху земетресенията. През 2020 г., по време на глобалната карантина, когато човешката дейност значително намаля, учените успяха да изучат по-подробно фоновия шум на Земята, но не успяха да обяснят произхода на 26-секундния „удар“.

