Какво се е случило с водата на Марс: Учените имат нова теория

Международен екип от учени е установил, че необичайна прашна буря може да е причината за загубата на част от водата на Марс, пише Физ.орг. Настоящият образ на Червената планета като суха и враждебна пустиня контрастира рязко с историята, която разкрива повърхността й. Канали, минерали, променени от вода, и други геоложки следи показват, че в ранните си дни Марс е бил много по-влажен и динамичен свят.

Разбирането за това как е изчезнала тази богата на вода среда остава едно от големите предизвикателства пред планетарната наука. Въпреки че са известни няколко процеса, които могат да обяснят част от тази загуба, съдбата на голяма част от марсианската вода остава загадка.

Още: Учени: Марс може да доведе до ледникова епоха на Земята

Настоящото изследване, публикувано в Communications Earth & Environment, значително доближава учените до разгадаването на тази загадка. За първи път те са показали, че необичайна и интензивна, но локализирана прашна буря, е успяла да задвижи преноса на вода до горните слоеве на марсианската атмосфера през лятото в Северното полукълбо - период, през който този процес преди това е бил считан за несъществен.

"Констатациите разкриват влиянието на този тип бури върху климатичната еволюция на планетата и откриват нов път за разбирането на това как Марс е загубил голяма част от водата си с течение на времето", казва Адриан Брайнес, изследовател в Института по астрофизика на Андалусия и съавтор на изследването с Шохеи Аоки, учен от Висшето училище по авангардни науки на Токийския университет и Висшето училище по науки на Университета на Тохоку.

Още: Ново откритие за оцеляването на Марс

Въпреки че прашните бури отдавна са признати за важен фактор за изтичането на вода от Марс, предишни изследвания са се фокусирали върху подобни събития, които са били мащабни и са обхващали цялата планета.

За разлика от тях настоящото изследване показва, че по-малките, регионални бури също могат значително да увеличат транспортирането на вода към високи надморски височини, където тя може по-лесно да се изгуби в космоса. Освен това, предишните проучвания са се фокусирали върху топлите, динамични лета в Южното полукълбо, тъй като обикновено това е основният период на загуба на вода на Марс.

Още: НАСА планира да донесе интернет на Марс

Настоящото изследване открива необичайно увеличение на водната пара в средната атмосфера на Марс по време на лятото в Северното полукълбо през 37-ма марсианска година (2022-2023 г. на Земята), причинено от необичайна прашна буря. На тези височини количеството вода е било до 10 пъти по-голямо от обичайното - феномен, който не е наблюдаван по време на предишни марсиански години и не е предвиден от настоящите климатични модели

Малко след това количеството водород в екзобазата - областта, където атмосферата се слива с космоса, се е увеличил значително - до 2,5 пъти повече в сравнение с предходните години през същия сезон. Един от ключовете за разбирането на това колко вода е загубил Марс е измерването на количеството водород, изтекло в космоса, тъй като този елемент се освобождава лесно, когато водата се разгражда в атмосферата.

Още: Откриха странна дупка на Марс

"Тези резултати добавят важна нова част към непълния пъзел за това как Марс е губил водата си в продължение на милиарди години и показват, че кратки, но интензивни епизоди могат да играят важна роля в климатичната еволюция на Червената планета", казва в заключение Шохеи Аоки.