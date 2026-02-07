Астероид лети с висока скорост към Земята: Има ли опасност?

Астероидът „2026 CC“ е с размери около 30 метра и се приближава към Земята, преминавайки на разстояние, малко по-голямо от разстоянието до Луната. Това съобщи НАСА, пише изданието Newsweek.

Астероидът, който лети с висока скорост към Земята

Астероидът, наречен 2026 CC, се движи с около 22 000 мили в час (около 35 400 км/ч). НАСА изчислява, че на 7 февруари 2026 г., той ще се приближи най-близо до Земята на разстояние от около 379 000 мили (около 610 000 км), малко по-близо от средното разстояние до Луната, което е около 239 000 мили (384 000 км).

Астероидите са малки скалисти тела, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Повечето от тях са разположени в главния астероиден пояс между орбитите на Марс и Юпитер, но някои, известни като обекти близо до Земята (NEO), могат да се приближат до нашата планета.

Според НАСА, потенциално опасните астероиди (PHA) са тези, чиито орбити биха могли да се доближат до 7,3 милиона километра от земната орбита. Астрономите обаче подчертават, че нито един от тези обекти не представлява заплаха за планетата в близко бъдеще.

Пол Чодас, ръководител на CNEOS, обясни, че обозначението „потенциално опасен“ означава само, че след стотици или хиляди години орбитата на астероида може да се промени толкова много, че да съществува теоретичен риск от сблъсък със Земята. Настоящите оценки обаче не предвиждат никаква заплаха в краткосрочен план.

НАСА подчертава, че повечето обекти, приближаващи се към Земята, имат орбити, които не водят до опасно приближаване и не представляват риск за планетата. Въпреки това, астрономите продължават да следят отблизо потенциално опасните астероиди, за да оценят предварително евентуалните заплахи.

Междувременно учените съобщиха, че астероидът 2024 YR4, който преди това се смяташе за заплаха за Земята, сега се насочва към Луната.

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на миналата година. Първоначално се смяташе за заплаха за Земята с вероятност за сблъсък от около 3%. Уточнени данни, получени по-специално от телескопа Джеймс Уеб, обаче показаха, че той не представлява заплаха за нашата планета. Вместо това, астероидът има нова цел.

„През 2025 г. стана ясно, че астероид заплашва Луната: вероятността за сблъсък на 2024 YR4 със спътника на Земята се оценява на повече от четири процента, а времето на потенциалния удар се прогнозира за декември 2032 г.“, се казва в публикацията.

