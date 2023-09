Мексико показа предполагаеми останки на извънземни (ВИДЕО)

Двете тела са открити в Перу през 2017 г. и са на възраст съответно 700 и 1800 години. Те са само с три пръста на всяка ръка и удължени глави. Учените твърдят, че могат да докажат, че двете същества нямат човешко ДНК.

The bodies of two dead aliens have been unveiled in Mexico pic.twitter.com/FBNl494dP9

Изслушването в мексиканския Конгрес има за цел да се стигне до становище за феномена, което евентуално да бъде отразено в Закона за защита на въздушното пространство.

The skeletons of the creatures believed to be 'non-human' were displayed at Mexico's first-ever public congressional hearing.

Do You Believe In #Aliens? 😱😱😱 pic.twitter.com/MNwo8MoVDu