Да засадиш 2 милиона дървета: Легендата Себастиао Салгадо ни завеща най-голямото екологично наследство

На 24 май 2025 г. на 81-годишна възраст почина световноизвестният бразилски фотограф Себастиао Салгадо. Неговата дълбоко хуманистична дейност позволи гласовете на видими и невидими същества да бъдат чути в целия свят. Роден през 1944 г. в Айморе, Бразилия, Салгадо посвещава 50 години от живота си да сътвори и запази образите и свидетелствата за великите трагедии и красотата на света ни.

В името на природата

Себастиао Салгадо бе фотограф, който използва изкуството си, за да направи света по-добър. Неговите снимки докосват сърцето и задават неотложните въпроси на века. Карат ни да се замислим за онези, на които им е тежко, станали са жертва на несправедливостта. И най-вече да бъдем отговорни към планетата, която унищожаваме с небрежността си.

Салгадо минава по променящия се под човешкото въздействие ландшафт, става свидетел на ключови събития от новата история, документира международни конфликти, глад, масово преселение на народи, непокътнати места, дива природа и грандиозни пейзажи. Неговите фотографии, заснети от Сибир до Еквадор, от Конго до Антарктика, възпяват величието и красотата на планетата, насърчават чувството за общност със света и проникновено разказват за величието и крехкостта на природата. Никой друг фотограф не работи с толкова голям мащаб, че да ни подтиква да се замислим за съдбата на целия свят.

Изкуството като съпротива

Първоначално той работи за агенция Magnum, а по-късно основава Amazonas Images. В работата си Салгадо обединява естетиката на репортажа с необятността на времето в изкуството. Неговите фотографии са изложени в най-големите културни институции в света и са част от постоянните експозиции на многобройни музеи.

Себастиао Салгадо не просто фиксира моментите, а използва изкуството като начин да променя. Той многократно заявява, че мисията му е да отразява несправедливостта и страданията, но и да покаже красотата на човешката душа.

Един от най-значимите му проекти "Работници" документира тежките работни условия в различните части на света. За Салгадо това е начинът да се привлече вниманието към тези, които остават незабелязани. Продължението на проекта "Работници" е "Миграции", който изследва глобалните премествания на хора, бягащи от война, нищета и репресии. По време на работата си над този проект Салгадо посещава над 35 страни, създавайки въздействащи изображения, които показват човешката издържливост.

Кариерата на Салгадо продължава да вдъхновява и да привлича вниманието към важността на глобалните проблеми. Серията му от снимки "Генезис" е посветена на изучаването на недокоснати кътчета на света, изобразяващи красоатата на планетата ни, и напомня колко е важно да запазим природата.

Неговият графичен и драматичен подход към черно-белите изображения придава на сюжетите почти сакрално измерение. Всяко изображение на Салгадо разказва история, борба, безмълвен вик.

Солта на Земята

Заедно със своята съпруга Лелия Ваник Салгадо основава Instituto Terra - новаторски проект, който възстановява гората в щата Минаш Жерайс, Бразилия. Двамата заедно възраждат опустошената гора, като засаждат над 2 млн. дървета, създавайки устойчива екосистема. През 2014 г. синът на Себастиао, Жулиано Рибейро Салгадо, и Вим Вендерс съвместно режисират френско-бразилския документален филм "Солта на земята" (The Salt of the Earth), който разказва за живота и делото на Салгадо. Филмът печели Специалната награда на Фестивала в Кан през 2014 г. и е номиниран за най-добър документален филм на 87-мите награди "Оскар". Сюжетът на филма е създаден около отношенията на Салгадо със семейството му в контекста на неговото творчество - осмислянето на социално-политическите трусове в съвременния свят и начина на живот на различните народи, с помощта на фотографията.

Интересни факти

По време на живота и творческата му дейност са се натрупали немалко интересни истории и моменти. Ето някои от тях:

По време на заснемането на местни жители в Северна Бразилия те мислели, че Салгадо е посланик на Бог, който е дошъл да види и снимка достойните за Рая след смъртта.

Фотографът непрекъснато намирал приятели, дори в най-удивителните и непроучени части на света. За две седмици той успял да се сприятели с костенурка, а за няколко секунди - с 35-метров кит.

Ставайки доктор на икономическите науки на 40-годишна възраст, Себастиао Салгадо решава сериозно да се посвети на фотографията.

Има двама сина. Единият от тях е със Синдром на Даун и сега е художник.

