Край на службата: МВР продава 11 коня на търг

Продаването на 11 коня от конния ескадрон се налага, защото те са минали своята годност като служебни коне - възрастта им е голяма, вече не могат да осъществяват пълноценно своите служебни задължения, а има и вероятност от контузии. Това заяви комисар Стоян Ценов, ръководител на отдел "Специализирани полицейски сили" в Столичната дирекция на вътрешните работи. Той обясни, че конната полиция в София, която е единствената в страната, разполага с 32 коня.

ОЩЕ: МВР продава на търг коне от конната полиция

На търг с явно наддаване, който ще се проведе на 1 декември, ще бъдат продадени 11 от тях. Всеки кон има чип и паспорт и може да бъде проследяван.

Комисар Ценов отбеляза, че не е необходимо закупуване на нови коне, защото няма кой да се грижи за тях, няма достатъчно желаещи да бъдат конни полицаи. Ценов обясни как дори след продажбата на 11 от животните, ще останат седем резервни коня, като ще е необходимо някои служители да се грижат за по два. Служителите се грижат за конете ежедневно, както и когато някой от тях се разболее.

"Ние сме отворени за нова нормативна база, която да регламентира какво се случва с тези животни, след като влязат в пенсионна възраст", коментира комисар Ценов и допълни, че подкрепя идеята за тяхна издръжка или да бъдат осиновени. Но добави, че в момента няма такава регламентирана процедура.

След търга МВР няма отговорност да проследи какво се случва с конете.