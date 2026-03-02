Хванаха недекларирани над 100 000 евро

103 800 недекларирани евро установиха при проверка на товарен автомобил митнически служители в района на граничния преход при Дунав мост – Русе, предава БГНЕС.

На 28 февруари 2026 г. мобилен екип на отдели "Борба с наркотрафика" и "Рентгенови системи" на Териториална дирекция Митница Русе спират влизащ в страната товарен автомобил, пътуващ от Холандия за Турция.

Водачът на автомобила декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при извършената щателна митническа проверка митническите инспектори установяват укрити във фабрични кухини на кабината три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Снимка Агенция “Митници“

Парите са иззети и е образувано досъдебно производство в Териториална Дирекция Митница Русе под надзора на Районна прокуратура – Русе.

С постановления на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе на 28 февруари 2026 г. турският гражданин А.А. е задържан за срок до 72 часа.

