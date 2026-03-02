Любопитно:

Хванаха недекларирани над 100 000 евро

02 март 2026, 14:52 часа 211 прочитания 0 коментара
Хванаха недекларирани над 100 000 евро

103 800 недекларирани евро установиха при проверка на товарен автомобил митнически служители в района на граничния преход при Дунав мост – Русе, предава БГНЕС.

На  28 февруари 2026 г. мобилен екип на отдели "Борба с наркотрафика" и "Рентгенови системи" на Териториална дирекция Митница Русе спират влизащ в страната товарен автомобил, пътуващ от Холандия за Турция.

Още: В Турция заостриха вниманието колко незаконни евро са иззети по българската граница

Водачът на автомобила декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при извършената щателна митническа проверка митническите инспектори установяват укрити във фабрични кухини на кабината три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Агенция “Митници“

Още: В кабината и в радиаторите: Хванаха контрабандна валута

Парите са иззети и е образувано досъдебно производство в Териториална Дирекция Митница Русе под надзора на Районна прокуратура – Русе.

С постановления на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе на 28 февруари 2026 г. турският гражданин А.А. е задържан за срок до 72 часа.

Още: На "Капитан Андреево": Почти 1 млн. долара открити в седалките на автобус, пътуващ от Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
евро Агенция "Митници" недекларирани пари контрабандна валута
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес