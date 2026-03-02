Лайфстайл:

Още не дават на родителите да видят загиналите на Околчица деца

02 март 2026, 18:08 часа 396 прочитания 0 коментара
Родителите на Николай Златков и Александър Макулев отново не са получили разрешение да видят телата на децата си, съобщава Offnews. По информация на медията майката на Николай - Ралица Асенова - и днес е посетила отделението по "Съдебна медицина", както и Врачанската окръжна прокуратура, но искането ѝ е било отхвърлено.

Телата на Александър, на Николай и Ивайло Калушев бяха открити край връх Околчица няколко дни след трагедията във хижа Петрохан където загинаха Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Още: Не пускат майката на Николай Златков да види тялото му

Асенова разказва, че служител от прокуратурата във Враца ѝ е заявил, че съчувства на семействата, но няма как да промени решението. Наблюдаващият прокурор обяснил пред служителка, че отказът се налага заради назначени нови експертизи по случая.

Според майката подобна ситуация е необяснима и недопустима.

"Ние като родители имаме право да видим децата си. Никой досега не ни се е обадил, че децата ни са мъртви. Не сме ги разпознали", заявява тя. Още: Ливанска телевизия свърза "Петрохан" с Израел и убийството на лидера на "Хизбула". Смущаващ детайл за една от жертвите (ВИДЕО)

Освен Ралица Асенова, днес във Враца са били и сестрата на 15-годишния Александър, както и баща му Яни Макулев.

