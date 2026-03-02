Любопитно:

Адв. Екемджиев: Прокуратурата е секта ала Петрохан - нужна е лустрация и изолиране на тези чудовища

02 март 2026, 11:55 часа 559 прочитания 1 коментар
"Изцяло подкрепям предложението на правосъдния министър Андрей Янкулов към ВСС. Сарафов със своето нелегитимно управление и подкрепящите го членове на Прокурорската комисия на ВСС, които техният колега Йордан Стоев в един подслушан разговор с Гешев, нарече въшки, и Сарафов, и тези въшки оставят прокуратурата извън закона и извън държавността", каза адвокат Михаил Екимджиев в интервю пред БНР.

"Реално превръщат прокуратурата в една самозатворена и изолирана от дневния ред организация в някаква секта, която работи в разрез с обществените интереси и обслужва частни интереси. Такъв тип затворени системи, от травматичния опит с "Петрохан" се вижда, че понякога се раждат чудовища. И нашата роля, като общество, е да изолираме тези чудовища, преди те да са унищожили нас и държавността", смята той.

Пред общественото радио адв. Екимджиев коментира скандалите покрай и.д. гл. прокурор и борбата на служебния правосъден министър да го отстрани.

Пленумът на ВСС остави без разглеждане в четвъртък предложението на служебният министър на правосъдието Янкулов да определи нов временен гл. прокурор на мястото на Сарафов. Кадровиците решиха, че с този въпрос ще се занимава само Прокурорската колегия на ВСС и препратиха искането на Янкулов.

Относно 15-те прокурори, които показват подкрепа към Владимир Николов, адв. Екимджиев определи, като знак, които е рискован:

"Знак, който може и да е малко така рискова игра, усещайки накъде духа вятърът и неизбежните промени. Промените наистина са неизбежни и в най-лошия случай ще са до няколко месеца. Това е една преориентация, както казваше Сарафов в един разговор, записан с Гешев - "играта продължава, прегрупираме се, прегрупираме се".

Реформи, но как?

Според адв. Екимджиев думата реформа се е обезценила, изтъркала, обезсмислила и "то е заради мълчаливото съучастие на магистрати в системата":

"Защото в продължение на 30 години те повтаряха колко е важно да се отстоява тяхната независимост спрямо политиците и в същото време демонстрираха удивителна неспособност сами да прочистят системата, и да доведат до катарзис в нея. И така се стигна до тези чудовища като Мартин Божанов, Петьо - Еврото. Преди това около гл. прокурор Филчев имаше изстрели и трупове, имаше афери като Красьо Черния, като "гнилите ябълки". Тоест без политическа помощ, без обществото да наложи избраните от него политици, не реформа, а сериозно проветряване и разтърсване на тази система трябва. Без реподбор и лустрация нищо няма да бъде променено. Разтърсване!"

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Прокуратура съдебна система съдебна реформа Михаил Екимджиев Андрей Янкулов адвокат Михаил Екимджиев
