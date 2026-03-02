Бомбени заплахи във Варна и Пловдив

Полицията във Варна и Пловдив реагира на сигнали за поставени взривни устройства, получени този следобед. В морската столица бяха евакуирани двата големи търговски центъра, а в Пловдив за кратко беше ограничен достъпът до ул. "Цариброд" в централната част на града заради сигнал, изпратен до сградата на Регионалното управление по образованието.

По информация до момента част от заплахите, включително тази до РУО и до един от варненските молове, са били получени по електронна поща. Още: Шест сигнала за бомби в София

Заплаха

В Пловдив проверката приключи сравнително бързо. Екипи на полицията, подпомогнати от следови кучета, не са установили съмнителни предмети или устройства и районът беше освободен.

Във Варна ситуацията се разви по-динамично заради големия брой посетители в търговските центрове. На място пристигнаха полицейски екипи, пожарни автомобили и линейки. Част от хората изразиха недоволство, тъй като автомобилите им останаха в подземните паркинги и достъпът до тях временно беше ограничен. Движението в района на моловете се затрудни значително. Още: От МВР с важно уточнение за бомбените заплахи у нас

Малко по-късно започнаха да излизат официални съобщения, че подадените сигнали са фалшиви.