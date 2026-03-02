Правителството на Гюров:

Заради кризата в Близкия изток: СДВР засилва охраната на летища и стратегически обекти

Засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие. Засилени са мерките за сигурност и около летищата. Активно взаимодействаме с другите ведомства. Това каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов пред медиите във връзка със ситуацията в Близкия изток. Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. 

"Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона", увериха вчера от служебното правителство.

В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
