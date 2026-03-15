Омертата вече се разчупва: Премиерът за борбата срещу мафията в съдебната система

Омертата вече се разчупва и все повече хора добиват смелост да говорят по темата за Борислав Сарафов, който от доста дълго време заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор и от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой". Не със съдебна реформа отвън, но с хора отвътре, които предоставят информацията, необходима, за да се предприемат действията, заяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю за БНР. Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

По думите му борба с мафиотизираната структура отвън не може да бъде преборена. Служебният правосъден министър Андрей Янкулов се опитва да даде кураж и надежда на хората да започнат да говорят, посочи Гюров, който стои твърдо зад Янкуков по въпросите за съдебната система и за даването на институционална защита на магистратите, които искат да говорят.

За МВР и честните избори

Снимка: БГНЕС

Въпреки трите изслушвания в Народното събрание министърът на вътрешните работи Емил Дечев води с резултат 7:3 и има образувани 7 досъдебни производства за нарушаване на изборните права. МВР работи в секциите и регионите, които са с най-големи злоупотреби, заяви премиерът Андрей Гюров пред БНР.

Според него целта на политическите партии е ясна – МВР да се гони в кръг, да си гони опашката и да не работи по план за предсрочните парламентарни избори.

За парите по ПВУ

Гюров заяви, че служебното правителство няма да каже, че окончателно са загубени парите по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът Мария Недина като телефонна централа проведе разговори, за да покаже колко е важно да не се мисли политически, а държавнически, добави той.

„Парите по Плана за възстановяване и устойчивост са като във филма „Куче в чекмедже“ – „тате ще ми купи колело, ама друг път“. За какво колело става въпрос обаче? Същото е положението със STEM кабинетите, образованието, пари за възрастните хора, хората в неравностойно положение, болничната помощ. Това е колело, което ще получим сега, ама друг път. Това са парите, които ще отидат точно при тази група граждани“, каза още служебният премиер.