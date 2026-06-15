Иран отново опровергава Тръмп: Подписването на мирното споразумение се отлага?

Иран отрече днес съобщението на президента на САЩ за подписването на мирно споразумение и отварянето на Ормузкия проток, съобщава Ройтерс. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че подписването на споразумението „няма да се състои утре“, но може да се случи „в следващите дни“.

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Иранската информационна агенция „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, съобщи в неделя, че Техеран все още не е взел окончателно решение относно рамковото споразумение и че неговите политически, правни и технически аспекти все още се обсъждат на експертно и политическо ниво.

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Проектът на споразумение, чиито подробности бяха разкрити пред Ройтерс от множество източници, предвижда Съединените щати да освободят милиарди долари от замразени ирански активи и да вдигнат санкциите върху износа на петрол в замяна на отварянето на Ормузкия проток от страна на Иран.

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Според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей, част от споразумението предполагаемо включва правото на Иран да начислява такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Неназован американски служител обаче заяви пред Ройтерс, че Иран трябва да отвори протока, без да начислява такси за корабите. Той заяви, че това е условие за вдигане на американската блокада на иранските кораби. Освен това, иранската страна изрази още няколко максималистични искания: американските военни бази трябва да бъдат изтеглени от региона, а обогатеният уран трябва да остане в Иран.