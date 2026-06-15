Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
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НА ЖИВО: Мирното споразумение е готово, ще го подпишат ли САЩ и Иран?

15 юни 2026, 0:01 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
НА ЖИВО: Мирното споразумение е готово, ще го подпишат ли САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието правителство е посредник в преговорите за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, заяви, че мирното споразумение вероятно ще бъде финализирано в рамките на 24 часа. "По-близо сме до мирно споразумение от всякога. Финализирането вероятно ще се състои в рамките на следващите 24 часа, а Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от технически дискусии следващата седмица", написа той в социалната мрежа Х. 

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мирни преговори САЩ мирно споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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