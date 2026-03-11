Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

11 март 2026
Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оставиха Борислав Сарафов на поста изпълняващ функциите главен прокурор, макар мандатът му по закон да изтече още на 21 юли 2025 г. Той ще остане на длъжността до избор на нов титулярен обвинител №1, реши колегията на днешното си заседание (11 март). Кадровиците гласуваха с 9 гласа "за" и оставиха без разглеждане предложението, направено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Това се случва две седмици след като предложението му бе оставено без разглеждане и от Пленума на ВСС и бе изпратено на Прокурорската колегия по компетентност. А там Сарафов бе защитен от мнозинството.

Членове на Прокурорската колегия се оплакаха от натиск

Законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за него, повториха първоначалните си мотиви членовете на колегията. Припомняме, че те приеха да тълкуват промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), що се отнася до Сарафов, така, че да обяснят, че той е в "заварено положение".

Министърът на правосъдието няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите, твърдят още кадровиците. 

Чуха се и твърдения, че членове на колегията се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. главен прокурор, което било накърняване на тяхната независимост.

Друг аргумент на Прокурорската колегия - Сарафов не е оттеглил съгласието си да е изпълняващ длъжността обвинител №1, затова няма как да бъде сменен.

Димитър Радев
