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Зеленски: Ще се срещнем с Доналд Тръмп в Европа (ВИДЕО)

15 юни 2026, 0:33 часа 299 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Ще се срещнем с Доналд Тръмп в Европа (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се е споразумял с американския си колега Доналд Тръмп да се срещнат в Европа, където и двамата лидери ще присъстват на срещата на върха на Г-7. Той направи това съобщение във вечерното си видео обръщение. „Току-що говорих с президента на Съединените американски щати – с президента Тръмп. Честитих му рождения ден и Деня на американската армия – днес са два празника в Америка и проведохме много добър разговор“, каза Зеленски.

Според него, те са обсъдили много ключови теми – „за войната, нейните корени, дипломатическите възможности и позициите на нашите партньори“. „Разговаряхме надълго и нашироко. Много подробно. Имаме едно желание за президента Тръмп – за всички украинци – най-накрая да се постигне мир, да постигнем този успех заедно с Америка, заедно с всички наши партньори. Това е най-важното нещо, което всички искаме, и е важно американското общество напълно да подкрепи украинския ни стремеж за достоен мир – да ни подкрепи в защитата ни от войната на Русия“, отбеляза президентът.

Той заяви, че думите на президента Тръмп днес са „абсолютно правилни“, по-специално „относно нашия Крим“, като заяви, че „всичко започна с анексирането на Крим от Русия и че ако тогава е имало силно ръководство, цялата война просто нямаше да се случи“. „Благодарих на президента на Съединените щати за цялата помощ, която Съединените щати ни оказаха. Договорихме се да се срещнем с него. В следващите дни в Европа ще се проведат срещи на Г-7, а Украйна, нашата отбрана и способността ни да постигнем мир, разбира се, ще бъдат сред основните теми“, добави украинският президент.

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Доналд Тръмп среща Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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