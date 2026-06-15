Най-после зрелище! Два от скритите фаворити на Мондиал 2026 си спретнаха голово шоу

Най-после зрелище на Мондиал 2026! Два от скритите фаворити на турнира - Нидерландия и Япония, изиграха много атрактивен и равностоен мач, завършил при резултат 2:2 в първия кръг на група F. И четирите гола паднаха в рамките на второто полувреме, когато и двата тима показаха открит, офанзивен и качествен футбол - нещо, което генерално липсваше до момента на турнира.

Нидерландия и Япония не се победиха в равностоен и атрактивен сблъсък

В самото начало Дониел Мален имаше добра възможност да вкара, но не се възползва. В 34-ата минута отново той застраши вратата на Япония. Японците отговориха в края на полувремето с две ситуации пред вратата на "лалетата". След почивката Нидерландия откри резултата. Райън Гравенберх центрира перфектно за съотборника си в Ливърпул Върджил ван Дайк, който се извиси и успя да вкара с глава - 1:0!

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Япония веднага реагира на удара и стигна до изравнителен гол. Кейто Накамура успя да си освободи пространство около границата на наказателното поле и да стреля неспасяемо - 1:1! Само седем минути по-късно обаче Нидерландия пак си върна преднината, като този път точен бе Крисенсио Съмърфил, който се възползва от втората асистенция на Гравенберх в мача - 2:1!

Двата отбора продължиха да играят открит футбол, което осигури и повече голови ситуации пред двете врати. Япония не се отказа до края и успя да се пребори за равенство. В 89-ата минута центриране от корнер бе засечено с глава от Коки Огава, а след това топката се отклони от главата на Даичи Камада, който записа името си като голмайстор - 2:2!

Така двата тима си поделиха точките в групата, в която са още отборите на Швеция и Тунис.

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