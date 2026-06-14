Кабинетът "Радев":

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържани (ВИДЕО)

14 юни 2026, 18:24 часа 412 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържани (ВИДЕО)

Разбиха група за рекет и проституция в София. Десетки са арестувани при спецакция в кв. "Ботунец" и други части на града. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в своя Facebook профил.

По информация на NOVA акция тече и на други адреси в столицата. "Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа още Демерджиев в социалната мрежа.

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арест полиция Ботунец Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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