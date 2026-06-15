НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 15.06.26 - Путин съобщи колко са руските военни на фронта

Изминаха 50 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът. Говорейки за въпросите, свързани със заетостта на ветераните от Съветския военен окръг, той отбеляза по-специално, че има платформа „Време на героите“, но „е ясно, че всички 700 000 не могат да учат“ по тази програма. Според Путин това изисква желание и специфична подготовка. Той отбеляза, че на тези, които желаят да подобрят образованието си, „трябва да се даде възможност да го направят“. Правителството, каза той, обмисля и образованието за ветераните от Съветския военен окръг, както и тяхната медицинска рехабилитация и заетост.