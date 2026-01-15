След обир в София: Белезници за двама крадци

Двама крадци са задържани в ж.к. "Младост 1" след извършена домова кражба в блок 66. Това съобщи началникът на "Престъпления срещу собствеността" към СДВР Иван Райчев. У крадците е била открита значителна сума, установен е апартаментът, от който е извършена кражбата и човекът, който обитава жилището - възрастна жена.

Познати на полицията

"Преди около два месеца в сектор "Кражби" на СДВР бе получена информация, че две лица от криминалния контингент извършват кражби на територията на София. Незабавно бяха предприети мерки", посочи Райчев. "В рамките на днешния ден при специализирана полицейска операция двете лица бяха локализирани в ж.к. "Младост" и непосредствено след извършването на кражбата бяха задържани", допълни той.

Крадците са били локализирали към 7:30 часа тази сутрин на входа на блока и в 9:20 са били задържани за 24 часа.

Райчев обясни, че задържаните са известни на полицията, многократно са били задържани за взломни кражби от жилища, осъждани са, прякорите им са Бръмбара и Ширката. Единият е на около 40 години, а другият – на 50.

"За влизане в апартаменти имат специални заготовки, отключват ключалката. Търсели са пари в случая, но има информация, че търсят и златни накити, в случая е нямало такива в жилището", обясни Райчев.

Живееща в блока посочи пред медиите, че същият апартамент е ограбван за втори път през последните две години, но поради образуваното досъдебно производство Иван Райчев посочи, че не може да коментира подробности за това дали същите лица са били крадците и миналия път.

Според данни на СДВР за изминалата година има 25% спад на домовите кражби.