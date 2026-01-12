За кражба на портфейл: Задържаха двама мъже

Двама млади мъже са задържани за извършена кражба на портфейл от хотелски комплекс в Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

След като полицаите получават сигнал за извършеното деяние през почивните дни, започват специализирани операции, при които са установени извършителите на деянието.

Двама мъже на 20 години са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Портфейлът е върнат на собственика.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пред декември полицията задържа двама мъже, сочени, че са откраднали 30 литра ракия и домашно имущество от гараж в Добрич.

