28 октомври: Какъв църковен празник е и за какво ТРЯБВА да се помолите?

Утре, 28 октомври, е денят по православния календар, почитащ светите мъченици Терентий и Неонила и св. Параскева. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и за какво трябва да се помолите утре.

История на празника

Терентий бил християнски свещеник, а съпругата му Неонила – вярна последователка на Христос. Те отгледали седем деца: Сарвил, Фот, Теодул, Йеракус, Нит, Вил и Евникия. Всички те живели в благочестие и изповядвали вярата в Иисус Христос.

По време на преследването на християните семейството е арестувано от езичници. Те са били подложени на жестоки мъчения: били са качени на бесилото, измъчвани, раните им са заливани с оцет, а телата им опожарявани. Въпреки всички мъки, те останали верни на Христос. Всички членове на семейството са били обезглавени, защото отказали да се отрекат от християнската вяра.

Църковният календар почита на 28 октомври и паметта на светата мъченица Параскева Пятница. Света Параскева е родена през 3 век в град Епир (сега част от Турция) в благочестиво християнско семейство. Още от ранна младост тя проявявала дълбока вяра, отрекла се от брака и материалните богатства и се посветила на служене на Бога. Тя се отдала на строг пост, молитва, благотворителност и милосърдие, помагайки на бедните, болните и нуждаещите се.

Параскева е живяла по време на гоненията на християните при император Диоклециан (края на III - началото на IV век). Заради предаността си към Христос и проповядването на вярата е била арестувана. Светицата е била измъчвана, опитвали са се да я принудят да се откаже от християнството, но тя оставала непоколебима. Според легендата, тя е била измъчвана и накрая обезглавена, приемайки мъченическа смърт.

Какво не трябва да правите утре?

На този ден трябва да се въздържате от кавги и конфликти - не псувайте, не се опитвайте да изяснявате отношенията си с роднини или съпрузи и не отказвайте на нуждаещите се от помощ. Жените трябва да бъдат особено внимателни: по-добре е да не се захващат с пране, шиене, плетене, бродиране или предене - енергията на деня не е благоприятна за работа с платове и конци.

Какво трябва да направите утре?

На православния празник Света Параскева помага на тези, които се обръщат към нея с най-искрени молби. Към нея се отправят молитви за щастлив брак и хармония в семейството, за даряване на дете, за лесно раждане и здраве на бебето. Освен това, към Света Параскева вярващите често се обръщат за мъдри съвети, търсейки подкрепа и напътствия в трудни житейски обстоятелства.

