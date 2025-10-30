31 октомври: Какъв църковен празник е утре и какво задължително трябва да се яде

В православния календар 31 октомври е денят на възпоменанието на Светите апли от 70-те Стахий, Амплий, св. мчх. Епимах и други. Ето какви са традициите и забраните на този църковен празник и какво задължително трябва да се яде, за да прогоните проблемите и нещастието от живота си.

История на църковния празник на 31 октомври

Стахий е споменат в Деянията на апостолите (Деяния 1:23–26) като един от двамата кандидати за заместник на Юда Искариот след предателството и смъртта му. Той е бил избран чрез жребий заедно с Матия. Счита се, че Стахий е проповядвал във Византия (региона на Константинопол), както и в Мала Азия.

Амплий е бил римлянин и ученик на апостол Павел. Той е споменат в Посланието до римляните (Рим. 16:8) като добър сътрудник в апостолската мисия. Според църковното предание Амплий е проповядвал в Италия и Македония.

Освен Стахий и Амплий, в Новия завет и църковните източници се споменават и редица други Христови ученици, които обикновено се наричат ​​Седемдесетте апостоли. Тези апостоли активно проповядвали в цялото Средиземноморие: Азия, Финикия, Гърция, Италия, Мала Азия. Повечето от тях загинали мъченически, тъй като служението им било съпроводено с гонения срещу ранните християни.

Епимах е живял в Римската империя по време на преследването на християните, вероятно през III или IV век. Той е бил обикновен мирянин, известен със своята праведност, смирение и непоколебима вяра в Бога. Епимах е бил мъченически убит за Христос. Преданието разказва, че той се е отказал от идолопоклонството, за което е бил подложен на тежки мъчения. Мъченията му са включвали подигравки, побоища и други физически страдания, но той е останал непоколебим във вярата си. В крайна сметка той е дал живота си за Христос, ставайки мъченик.

Народни поличби, традиции и забрани на 31 октомври

Ако на 31 октомври небето е мразовито и ясно, зимата ще бъде снежна и студена. Ако вали дъжд, зимата ще бъде влажна и топла, а пролетта ще е ранна. Голям брой жълъди и ядки по дърветата обещава мразовита зима.

Според народните знаци има няколко неща, които трябва да се избягват на този ден: не бива да се дават пари назаем или да се вземат назаем, да се мързелува или бездейства, а също така е по-добре да не се започват разговори с непознати.

Според народното поверие е обичайно да се приготвят ястия с пилешко месо на 31 октомври - вярва се, че ако на този ден изядете дори малко парче пилешко месо, неприятностите и нещастията ще ви заобиколят.

