29 октомври: Какъв църковен празник е и кои 3 забрани ТРЯБВА да спазвате утре

Какво да не правите на 29 октомври: 3 забрани за празника утре

Утре, 29 октомври, вярващите честват деня на паметта на света мъченица Анастасия. Ето какво какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник и кои 3 забрани трябва да се спазват от всеки. Научете какво трябва и не трябва да се прави на празника утре, 29 октомври.

История на църковния празник на 29 октомври

Света Анастасия е родена в Рим в благочестиво християнско семейство. След смъртта на родителите си, тя се посветила изцяло на служене на Бога от ранна възраст. Постъпила в женски манастир, където под духовното ръководство на игуменка София водила строг монашески живот - в молитва, пост и добри дела.

Когато император Деций започнал преследването на християните (средата на III век), много вярващи били принудени да се отрекат от Христос. Анастасия отказала, въпреки че ѝ било обещано богатство и знатен брак, ако се поклони на езически богове. Но тя продължила непоколебимо да изповяда вярата си в Христос и затова била подложена на жестоки мъчения. Тя била бита, тялото ѝ разкъсвано с железни куки, изгаряно със свещи и след това била обезглавена с меч.

На този ден не трябва да се започват конфликти, забранено е да се карате - вярвало се е, че всяка проява на гняв ще „запечата“ душевния мир и ще привлече загуби.

Според народните традиции е забранено изгарянето на боклук на този ден. Предците ни са казвали: „Анастасия, злото с огън отвръщай, гняв не разпалвай, а греха изгаряй.“

Не бива да се гледате в огледалото с тъга - можете да си причините меланхолия или това да доведе до застой в делата.

Народни знаци и традиции за 29 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ако денят е слънчев и топъл, това вещае кратка зима. Ако има мъгла сутрин, зимата ще дойде късно, но ще продължи дълго. Силният вятър на този ден показва виелица и ветровита зима. Ако има звездно небе вечер, очаквайте студена, но суха зима.

Хората са казвали за този ден: „Св. Анастасия дойде - есента свърши.“ Този ден се е смятал за повратна точка, когато природата най-накрая заспива, а зимата вече е „на прага“. Традициите за празника се свързват най-вече с приготовленията за зимата.

На този ден вярващите се обръщат към св. Анастасия с молитви за здраве, сила и защита на дома и семейството.

