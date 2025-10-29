Какъв църковен празник е на 30 октомври и какво НЕ трябва да се прави утре?

Утре, 30 октомври, е денят, в който църквата почита светите мъченици Зиновий, неговата сестра Зиновия и Св. крал Стефан Милутин. Ето какви са традициите, обичаите, забраните и народните знаци, свързани с този църковен празник. Научете какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 30 октомври

Свети Зиновий и св. Зиновия са живели през 3 и 4 век в град Кипър (според други източници, в Азия). Те произхождат от благочестиво семейство и от ранна възраст имали желание да се посветят изцяло на Христос. Зиновий бил свещеник или монах, който проявявал изключителна ревност във вярата си. Сестра му, Зиновия, следвала брат си в духовния живот и заедно с него се стремяла към безгрешен живот, молитва и служене на другите.

Зиновий и Зиновия са били известни с това, че отглеждат сираци и се занимават с благотворителна дейност, помагайки на бедните и болните. Тяхната благотворителност и святост привлякла вниманието на местните власти, които, бидейки езичници, започнали да преследват християните. Вярващите брат и сестра били измъчвани и екзекутирани заради вярата си в Христос.

На 30 октомври църквата у нас почита и сръския крал Стефан Милутин, който е провъзгласен за светец след смъртта си. Причината за почитта му у нас е, че той има заслуга Рилската обител да се построи на мястото, където се намира днес. Освен това Стефан Милутин подпомагал щедро и Хилендарския манастир.

Народни поличби, традиции и обичаи и забрани на 30 октомври

Времето на този ден определя какво ще бъде времето и в началото на зимата. Ако денят е студен, това вещае мразовита и сурова зима. Слънчевата сутрин означава, че снегът ще започне да вали по-късно, а облачна сутрин означава обилнни снеговалежи.

На този ден, според народното поверие, е нежелателно да се мързелува, тъй като това може да доведе до финансови затруднения. Не бива да се гони синигер от къщата, ако случайно влети в нея, тъй като това може да доведе до проблеми и нещастия. Също така трябва да се избягва даването на пари назаем или да се искат пари.

Според народните вярвания това е денят на синигерите и е особено важно да се даде храна на птиците. Вярва се, че това носи късмет и просперитет в дома. Тези, които работят усилено днес, ще си осигурят стабилни доходи и стабилност в бъдеще.

