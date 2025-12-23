Войната в Украйна:

4 груби грешки при месенето на питка за Бъдни вечер

23 декември 2025, 06:09 часа
Съдържание:

Предстоящите празници са може би най-големият повод в годината хиляди семейства да се съберат около трапезата. Точно затова всички домакини запретват ръкави, за да направят най-вкусната питка. А както всички знаем, идеалната питка трябва да е на конци. Постигането им обаче хич не е лесна работа, особено когато говорим за содена такава, и много дами остават изненадани и се чудят защо не им се е получило печивото.

1. Твърде много месите

Месенето е изключително важен процес, за да може глутенът в тестото да създаде т.нар.”глутенови връзки”. Колкото повече внимание и време отделите на този процес, толкова по-пухкава питка ще получите. Но тук има условия. Важно е при месенето да разтегляте и събирате тестото, както и да правите почивки. Например месите 10 минути и оставяте тестото за 30мин.

2. Импровизирате с мерките

Ако брашното или друга съставка ви се струват твърде много, вероятно сте решили да ги намалите. Да, но това е груба грешка, особено ако месите за пръв път. Трябва да спазвате рецептата 1:1, за да получите добри резултати.

3. Не оформяте добре

Какъвто и избор да направите за естетичния вид на вашата питка, много е важно да сплитате, усуквате и полагате пластовете отново, мажейки с масло. Тогава се образуват истинските конци, които заедно с глутеновите връзки водят до перфектните резултати.

4. Печете на вентилатор

Много домакини губят търпение и решават да ускорят процеса на печенето, пускайки вентилатор във фурната. Да, но това ще направи цялата структура на питката неравномерна.

Лесна рецепта за постна содена питка, която да си приготвите за Бъдни вечер

Необходими продукти:

600 гр бяло брашно

3 с.л. олио

1 ч.л. сол

350 мл хладка вода

1 1/2 ч.л. сода за хляб

1 ч.л. ябълков оцет

Начин на приготвяне:

Пресейте брашното. След това направете кладенче в него и изсипете вътре олиото, солта и содата, предварително угасена в оцета. Разбъркайте, след което на тънка струя добавете и водата. Трябва да се получи меко тесто, като е най-добре да го месите с намазнени ръце, за да не залепва. Ако искате да украсите питката, отделете малко от тестото. Когато го оформите на топка, поставете в намазнена купа, покрийте с кърпа и го оставете да си почине поне 30 минути.

В подходяща намазнена и набрашнена тавичка сложете тестото и оформете плоска питка. Ако сте оставили тесто за украса - може да оформите с него кръст, слънце, житен клас. След това надупчете с помощта на вилица.

Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна около 30 минути - най-добре проверете с клечка - ако я забодете и излезе суха, значи е добре опечена.

След като питката е готова, извадете я от фурната и докато е още топла я напръскайте с вода, завийте с кърпа и оставете добре да се охлади, преди да я поднесете.

