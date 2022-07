5 признака, че сте подценени на работа и как да се справите с това

Ако се чувствате в застой в работата си, прочетете това.

Чувството за подценяване често е основната причина за недоволство от работата. Но преди да проучите точно защо се чувствате така или да помислите за възможни решения, важно е наистина да помислите какво означава стойността за вас, защото тя може да означава нещо много различно за различните хора, казва кариерният треньор Жасмин Ескалера.

Липсата на напредък може да бъде голям фактор за чувството, че сте подценени, но също така може да бъде свързано с междуличностни чувства, като негодувание, че вашият шеф не ви уважава или не ви благодари. „Това може да бъде уникално за човека“, казва Ескалара. „Имал съм някои клиенти, които са казвали: „Стойност за мен е моят ръководител или мениджър, който ми дава утвърждения, казвайки ми, че работата, за която допринасям и влагам, всъщност допринася за нещо друго.“

Може да има широк набор от издайнически предупредителни знаци, че сте подценени в работата си – и понякога те не са очевидни веднага.

„Необходима е висока емоционална интелигентност и политическа проницателност, за да забележите ранните предупредителни знаци, че сте подценени на работното място, тъй като те са склонни да бъдат незабележими в началото“, каза Аниелис Кордеро, основател на Propel on Purpose Coaching, услуга за кариерно обучение, предназначена за професионалисти от първо поколение.

Основните знаци за това, че сте подценен

1. Чувствате се невидими на срещите, защото никой не взема вашето мнение на сериозно.

Един ранен признак, който възниква, е когато вашата гледна точка е отхвърлена или засенчена от мненията на другите в срещите на екипа, казва Кордеро.

Ако колегите превърнат в модел да пренебрегват мислите ви или да представят идеята ви за своя на срещи, основното послание, което ви се съобщава, е „Не сте казали нищо ценно“, казва Мери Абаджай, президент на консултантската компания за развитие на лидерство Careerstone Group и автор на „Managing Up: How to Move Up, Win at Work, and Succeed with Any Type of Boss.“

Абаджай казва, че ако идеите ви продължават да се игнорират по време на срещи, първо трябва да помислите дали предавате съдържанието на съобщенията си ясно. Но ако знаете, че излагате идеите си ефективно, задайте допълнителни въпроси на колегите си, за да разберете какъв точно е проблемът с разпознаването на вашите идеи, препоръчва тя.

Въпроси като „Можете ли да ми помогнете да разбера къде се обърка мисленето ми?“ може да ви помогне да съберете повече информация, защото няма да накара хората да го разглеждат като атака и да станат отбранителни, каза Абаджай.

Защо да познаваш себе си добре помага за успешна кариера?

2. Напълно сте провалени в работата си.

Да се ​​чувстваш неангажиран твърде често е симптом на подценяване.

„Това е невропсихологична нужда: хората искат да се чувстват свързани, искат да се чувстват ценени, искат да се чувстват чути“, каза Абаджай. „Когато отнемаме тези неща от хората, те стават неангажирани служители.“

Ако се чувствате напълно провалени на работа, това е знак да помислите дали това произтича от чувството, че не сте оценени, каза тя.

3. Вие сте любимият човек за офис работа, но не и за задачи, които всъщност ще ви доведат до повишение.

Ако продължавате да се натоварвате с неблагодарни офис задачи, които не са ваша работа, като правене на кафе и водене на бележки, това е обезпокоителен знак, че сте недостатъчно използвани и сте подценени.

„Ако получавате лошата, скучната, тежката работа, проекти или задачи, които не са предизвикателни, докато виждате, че други хора получават по-вълнуващи задачи, това е голям знак, че може да сте подценени“, каза Абаджай .

Въпреки че всички тези офис задачи без повишение може да са необходими, за да поддържате работата на екипа, те не бива да падат изцяло върху вас. „Организациите се нуждаят от свършени неща. Но това, че те се нуждаят от свършени задачи, не означава, че трябва конкретно вие да ги правите всичките“, каза Ескалера.

Преди да се съгласите да си водите бележки за 10-ти път, помислете стратегически къде са основните ви приоритети. „Всяко „да“, което имате, идва с имплицитно „не“ за нещо друго“, казва Лиз Вестерлунд, професор по икономика в университета в Питсбърг. „В един момент, ако вършите задачи на работа, които са някак си под нивото, на което сте обучени да вършите работа, тогава работата ви няма да бъде много задоволителна.“

Друг начин да се противопоставите на зациклянето с неблагодарни задачи е да разберете какво има значение за онези, които взимат решенията, така че да можете да съгласувате служебните си отговорности с тези, които могат да ви помогнат да бъдете повишени, казва Горик Нг, кариерен съветник в Харвардския университет и автор на на „Неизказаните правила: Тайните за правилното започване на кариерата ви“.

„Заемете свободна „пътека за плуване““, предложи той. „Какви цели се опитват да постигнат висшите служители и вие можете да им помогнете да ги постигнат? Какви болки се опитват да облекчат висшите служители и вие можете да се справите с тях? След това се обърнете към тях с „Забелязах X“. Може би вече сте мислили за това, но две опции са А и Б. Някой работи ли вече върху това? Ако не, мога ли да помогна?“

Ако говорите, че искате повече разтегателни задачи и нищо не се промени, това може да е причина да потърсите другаде, каза Абаджай. „По каквато и да е причина, те потенциално са измислили това възприятие за вас, че не сте силен играч. И пречупването на тези възприятия може да бъде наистина трудно. Може дори да не си струва времето“, каза тя.

4. Вие сте микроуправлявани.

„В някои случаи, ако нямате никаква автономия, ако постоянно сте микроуправлявани, мисля, че това е голям знак, че сте подценени“, казва Абаджай. „Те не мислят достатъчно за вас, за да ви позволят всъщност да имате някаква автономия.“

Ако имате шеф, който ви наблюдава, вместо да ви управлява, опитайте да му предложите нов начин за докладване като краткосрочен експеримент. Оформянето на идеята ви като експеримент прави по-вероятно те да се съгласят с нея. Опитайте да го предложите като: „Хей, знам, че наистина те интересува този краен срок. Честите проверки отнемат фокуса ми върху проекта, което няма да ми помогне да достигна този краен срок. Може би вместо това можем... “, казва Лара Хоган, автор на „Устойчиво управление“.

Кои са били най-честите съвети за кариера, когато сте били на 20?

5. Вършите страхотна работа, но не сте достатъчно платени.

Колко ви плащат е критичен показател за това дали ви оценяват за вашия принос. Ако получавате положителна обратна връзка и похвали, но прегледите на ефективността и повишенията на заплатите не съвпадат, това може да е знак, че всъщност сте подценени, каза Кордеро.

„По същество работим срещу заплащане. Това е работата“, казва Ескалера. „Винаги съм смятал, че парите трябва да са най-важната ви ценност, когато става въпрос за кариерата ви. Вашата кариера е превозното средство за вашия живот. Осигурява ви паричните възможности, за да живеете така, както искате.“

Да бъдеш подценен може да не ти се струва голяма работа в момента, но с течение на времето това увеличава вероятността да бъдеш подплатен в бъдеще, каза Нг. „Вашата заплата днес става вашият „долна граница“ за договаряне на заплатата ви утре. По-лесно е да договорите заплата от 65 000 долара на следващата си работа, ако сегашната ви заплата е 60 000 долара, отколкото ако текущата ви заплата е 50 000 долара“, каза той.

Ако силно подозирате, че имате нужда от повишение или увеличение на заплатата, съберете данни за диапазона на заплатите за вашата позиция с инструменти за споделяне на заплати като Glassdoor или като попитате доверени колеги. След като сте въоръжени с данни, отидете при вашия ръководител. Нг казва, че можете да кажете нещо от рода на „„Когато сравня моя обхват от отговорности със собствените обяви за работа на нашата компания, това е наистина на ниво началник на персонала, а не като административен асистент. Какво можем да направим, за да преосмислим длъжността ми?“

Звучи ли ви познато? Ето какво трябва да направите.

В крайна сметка, ако някой от тези признаци резонира с вас, това е сигнал, че трябва да говорите с вашия ръководител за това. Не приемайте просто статуквото на чувството, че потенциалът ви е пропилян.

„Вместо да се цупите или да се оплаквате, както мнозина правят, вземете мерки“, съветва Кордеро. „Не забравяйте, че трябва да притежавате своята кариера и растеж! Дължите на психичното си здраве да се застъпите за себе си.“

И ако това не е достатъчно, за да ви подтикне към действие, помислете за парите, които бихте могли да загубите, ако останете на работа, където ви подценяват.

„Да бъдеш подценен има реален финансов ефект. Ако сте подценени, вероятно сте недоразвити и нископлатени“, казва Кордеро. „Бихте ли предпочели да продължите да избягвате неудобен разговор или да продължите да правите по-малко пари? Повечето от нас не могат да си позволят да не се застъпят за себе си.