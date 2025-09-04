5 септември: Какъв църковен празник е и какви дрехи трябва да носите утре

Утре, 5 септември, в православния календар е денят на паметта на свети пророк Захария, баща на Йоан Кръстител. Ето с какви традиции, обичаи и забрани се свързва този църковен празник.

История на църковния празник на 5 септември

Свети Захария бил свещеник от племето Авиево, едно от дванадесетте свещенически племена, които служили в Йерусалимския храм. Съпругата му Елисавета също била благочестива жена, потомка на Аарон. Те били праведни пред Бога и спазвали всички заповеди и наставления Господни. Двойката е била бездетна до дълбока старост, тъй като Елизавета е била безплодна. Това е било голяма мъка за тях, но те са останали верни на Бога.

Захария служил като свещеник в Йерусалимския храм. Един ден бил избран да служи пред Господа, като влязъл в Храма, за да донесе тамян. Тогава му се явил архангел Гавраил.

Захария се усъмнил в думите на ангела поради напредналата си възраст и тази на Елисавета. Затова бил наказан да мълчи, докато не се роди синът му.

Девет месеца по-късно Елисавета родила син, Йоан. Захария все още нямал глас, написал на дъсчица: „Йоан е името му.“ В този момент речта му се върнала и той започнал да говори, провъзгласявайки хваления на Господа.

Традиции, обичаи и забрани, свързани с църковния празник на 5 септември

Празникът се свързва с интересни народни поличби. Мъглата сутринта вещае ясно време. Ако денят е слънчев, очаквайте топла есен. Ако има обилна роса по тревата, а есента ще бъде дъждовна, но плодородна.

Според народните вярвания, днес е особено важно да бъдем внимателни в действията и думите. Не бива да даваме празни обещания, а дрехите трябва да са чисти и спретнати - в противен случай можете да „привлечете“ болести към себе си. Думите също носят особена сила на този ден: всяко желание за зло или проклятие непременно ще се върне към изричащия го.

На този ден към светците Захария и Елисавета се обръщат молещите се да имат дете, както и бременни жени, с молба за лесно раждане и здраве на бебето. Родителите, които вече имат деца, се молят за тяхното здраве, щастие и благополучие.

Според църквата е добре този ден да се прекара в смирение и молитва - болните трябва да се помолят за здраве и изцеление.

