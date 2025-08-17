7 от най-чести причини за агресивно поведение при кучетата

Всички сме се сблъсквали с куче, което ръмжи, когато се опитате да го погалите, или ви гледа така, сякаш го безпокоите, само защото сте там.

Собствениците на кучета понякога могат да забележат, че домашният им любимец внезапно се е отдръпнал или е станал раздразнителен. Въпреки че това често се описва като „мърморещо“ поведение, в действителност обикновено има специфични причини за тези реакции – от здравословни проблеми до промени в околната среда.

Защо домашните котки не се разхождат като кучетата на каишка

Вместо да тълкуваме природата на кучето по човешки начин, е важно да разберем какво всъщност казва кучето с поведението си. По-долу представяме седемте най-често срещани причини за агресия при кучетата и съвети как да се справим с тях.

Още: Възможно НЛО? Мъж засне мистериозен обект във въздуха, докато снима кучето си (ВИДЕО)

1. Дискомфорт и болка

Болката е една от най-честите причини, поради които кучето може да изглежда раздразнително. Травми, артрит, никнене на зъби или други здравословни проблеми могат да причинят негативни реакции към допир или движение. Преди да се припише поведението на темперамент, е важно да се изключат медицински причини.

2. Прекъсване на почивката

Кучетата, както и хората, се нуждаят от мир и тишина. Ако се събуждат често или са обезпокоявани по време на сън, те могат да ръмжат или да се отдръпнат. Ако това поведение се повтаря, е необходимо да се направи проверка за медицинска причина.

Още: Куче робот учи на хуманно отношение към животните по улиците (ВИДЕО)

3. Нежелан физически контакт

Някои кучета не обичат прегръдки, потупвания по главата или целувки, особено от непознати. Нарушаването на личното им пространство може да причини дискомфорт или отбранителна реакция.

4. Фрустрация поради непостигнати цели

Кучетата, които не са се научили да контролират импулсите си, могат да се разочароват, когато не получат това, което искат – например, когато не могат да хванат катерица, когато чакат да им хвърлите топка или когато не получават пълното ви внимание.

Още: Какво ни казват народните поверия, когато кучето започне да вие

5. Промени в рутината или средата

Кучетата обичат предвидимостта и стабилността. Внезапните промени – преместване, нов график, пристигането на нов домашен любимец или член на семейството – могат да причинят несигурност и тревожност.

6. Сензорно претоварване

Твърде много шум, светлина или тълпи могат да претоварят нервната система на кучето. Някои ще се оттеглят, докато други ще реагират със силен лай или ръмжене.

Още: Куче с морска душа: Запознайте се с португалския плувец на четири лапи

7. Стареене и когнитивни промени

С напредване на възрастта кучетата могат да станат по-раздразнителни поради физически заболявания или когнитивни промени, като например кучешка деменция. Това състояние може да повлияе на тяхната ориентация, памет и настроение.

Като цяло, агресията при кучетата обикновено има причина и най-често е свързана с болка, стрес, промяна или свръхстимулация. Ако забележите някакви промени в поведението, посетете вашия ветеринарен лекар и, ако е необходимо, се консултирайте с кучешки бихейвиорист. Разбирането на причината е ключово за поддържането на здрав, щастлив и спокоен домашен любимец.