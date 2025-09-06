Ако нараниш някой, бъди готов за това: Как работи най-старият закон на Земята

Психолог разкрива как работи най-старият закон на Земята и за какво трябва да сте подготвени, ако нараните друг.

Ако нараниш друг, със сигурност ще ти се случи нещо - което няма нищо общо с никакъв мистицизъм, а произтича от най-стария закон на вселената.

Психотерапевтът Нино Канделаки посочва, че законът за баланса важи в човешките взаимоотношения - ако нараниш друг човек, неминуемо и ти сам ще бъдеш наранен. Това не е просто морално послание, а, както тя казва, законът на вселената: „Каквото посееш, това ще пожънеш“

Тази идея се основава на принципа на причината и следствието - всяко действие носи определена тежест и енергия, които понякога се връщат при подателя. Да нараниш друг означава да нарушиш вътрешния си баланс и рано или късно това се отразява чрез чувство за вина, загуба на доверие, разпад на връзки или дори чрез лично страдание, което идва от неочаквани източници.

„Не се знае кога и по какъв начин ще се върне, но винаги се връща“, добавя Канделаки. Именно поради това, посочва той, е важно да осъзнавате действията си и тяхната тежест . Не става въпрос само за това да бъдете „добри хора“, а за разбирането, че действията ни са част от по-голяма система от взаимосвързаност.

Ето защо важи едно просто правило: това, което не искаш другите да правят на теб, не го прави и ти на тях . По този начин ние не само защитаваме другите, но и защитаваме себе си.

Бумерангът

Когато правим нещо добро, не бива да очакваме да получим нещо в замяна. Добрите дела трябва да се правят от сърце, но истината е, че доброто се връща с добро . Може би не веднага, след няколко дни или месеци, но добрата енергия, която разпространявате, със сигурност ще се върне при вас. Същото е и с негативната енергия и лошите дела - всичко в живота се връща като бумеранг!

Една история ни кани да се замислим за всяко свое действие и да осъзнаем, че всъщност ние създаваме реалността с нашите мисли, думи и действия.

Една бедна жена в Индия печела по две торти всяка сутрин. Едната за членовете на семейството, а другата, допълнителна, за случаен минувач. Жената винаги слагала още една торта на перваза на прозореца и всеки, който минавал покрай нея, можел да я вземе.

Всеки ден, когато жената слагала тортата на перваза на прозореца, тя се молела за сина си, който бил напуснал дома си, за да търси по-добър живот. В продължение на много месеци майката не знаела нищо за момчето си и винаги се молела за благополучното му завръщане.

Скоро тя забелязала, че всеки ден идвал гърбав и вземал различна торта. Но вместо думи на благодарност, той само промърморил: „Злото, което правиш, си остава с теб, а доброто се връща при теб!“ и продължил по пътя си.

Това продължаваше ден след ден. Не получавайки очакваните думи на благодарност , жената се почувства измамена. „Всеки ден този гърбав казва едно и също нещо! Но какво има предвид?“

И един ден, особено раздразнена, тя реши да сложи край на това.

„Ще се отърва от този гаден гърбав!“, каза си тя и добави отрова към втората торта.

Но когато поискала да го сложи на перваза на прозореца, ръцете на жената затреперили. „Какво правя?“, помислила си тя. И веднага хвърлила отровната торта в огъня, приготвила друга и я сложила на перваза на прозореца.

Гърбавият, както обикновено, взе тортата, мърморейки неизменните думи: „Злото, което правиш, си остава с теб, а доброто се връща при теб!“ и продължи пътя си, без да осъзнава емоциите, бушуващи в жената.

Същата вечер някой почукал на вратата. Когато жената отворила, видяла сина си да стои на прага. Той изглеждал ужасно: гладен, слаб, отслабен, с разкъсани дрехи.

„Мамо, чудо е, че съм тук! Бях само на километър от дома, но бях толкова гладен, че припаднах. Но точно тогава мина един стар гърбав и беше толкова добър с мен, че ми даде цялата торта. И каза, че това е единствената му храна за целия ден, но той вижда, че аз имам по-голяма нужда от нея, отколкото той.“

Когато майката чу тези думи, лицето ѝ пребледня и се облегна на вратата, за да не падне. Спомни си за отровната сутрешна торта. В края на краищата, ако не го беше хвърлила в огъня, собственият ѝ син щеше да умре!

Тогава жената разбра значението на думите: „Злото, което вършиш, остава с теб, а доброто се връща при теб!“