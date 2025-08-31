7 закона на кармата

За да се съобразим със Законите на Вселената, трябва да преодолеем 7-те кардинални недостатъка или, както са по-известни, смъртните гряха. Има хора, които не поемат отговорност за действията си и обвиняват всички, освен себе си. Подобно поведение показва неразбиране на Закона за привличането и Закона за кармата и наличието на един от 7-те ключови недостатъка на характера: гордост, завист, лакомия, похот, гняв, алчност и мързел.

Гордост

Гордостта (забележка: не я отъждествявайте със здравословно самочувствие) може да има много значения, но най-често е, когато хората смятат себе си за по-добри от другите. Такива нагласи противоречат на универсалната теза, че конкуренцията не съществува, тя е измислена от хората и на нейно място има нещо, което наричаме „висша сила“, „вечност“ или просто Бог.

Всички сме чували израза – Гордостта предшества падението… Винаги, когато се чувстваме специални, по-добри, Законът за Промяната действа и безмилостно ни сваля на Земята! Така винаги получаваме това, което заслужаваме. Гордостта е противоположността на смирението, а смирението е точно това, което е необходимо за нашия духовен напредък.

Завист

Завистта е маскирано желание и нещастно чувство на отчаяно желание за нещо, което другите имат, като например успех, щастие, качества, притежания. С други думи, завистта е разрушителна емоция, която ви прави нещастни, защото нямате това, което другите имат, и не искате и те да го имат.

Трябва да пожелаваме на другите всичко най-добро и да се радваме за тях, да търсим вдъхновение, знания и напътствия от тях. В крайна сметка, според закона за кармата, всеки заслужава точно това, което има, и с настоящите си действия създава нова карма.

Лакомия

Лакомията е алчното желание да консумираме повече храна и напитки, отколкото ни е необходимо за поддържане на живота. Всъщност тя е просто маска за някакъв недостатък в живота ни.

Това означава, че ако не намираме удовлетворение в нищо, то го намираме в храната и напитките и по този начин постигаме незабавно удовлетворение, но което, за съжаление, само саботира връзката с Душата и напредъка в духовен план.

Похот

Похотта е силно физическо желание за физически контакт, т.е. секс, обикновено без свързани чувства или обич. Може да се разбира и като сублимирано желание за самореализация, за постигане на нещо. Когато умът е обсебен от желания от този вид, тогава духовните сетива са напълно затворени и тогава е трудно да се съсредоточи вниманието върху нещо друго.

Това е един от смъртните грехове, защото похотта е толкова силна, че напълно завладява всяка връзка с други хора, деактивира самоконтрола и пречи на конструктивното мислене, а след това всяка връзка с Духа се губи.

Гняв

Гневът се проявява, когато отхвърляме любовта и когато сме разочаровани от неосъществени желания и очаквания.

Проблемът с гнева е, че той е толкова силна емоционална енергия, че може да доведе до катастрофални последици.

Алчност

Алчността е желанието за притежания, за материални богатства, вещи или места, които нямат духовна стойност. Алчните хора обикновено мислят само за себе си и игнорират факта, че животът е много повече от задоволяване на желанията.

Алчността е един от смъртните грехове, защото не позволява никакво взаимодействие с никого или с нещо, което е извън обекта на желанието им. С други думи, алчността действа на базата на това, което искаме, на всяка цена.

Мързел

Мързелът не е просто избягване на физическа или умствена работа, а означава и, че не харесваме тази работа. Някой, който не е готов да полага усилия и усилия, не може да очаква да пожъне или оцени плодовете на труда си.

Най-общо казано, е необходима много работа, за да се научат и възприемат принципите на Закона за привличането и кармата, и ако не сме готови упорито да развиваме способностите си, тогава шансовете ни да се изкачим до върха на духовната планина са много малки.