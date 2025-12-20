Домашно пържено кюфте - някой светнал ли ви е за тази рецепта? Ще си оближете пръстите

Пържените кюфтета са едно от най-обичаните хапвания в кухнята. И тук сме ви подготвили феноменална рецепта, за да станат сочни и да се топят в устата, но да имат хрупкава коричка. С тази рецепта ще бъдат изключително ароматни и ще зарадвате всички вкъщи.

Преди рецептата проверете обаче следните неща:

1. Прясна кайма, добро качество

Далеч не е вярно, че пържените кюфтенца стават пухкави, само ако е използвана от свинска кайма. Без притеснения може да миксирате в различно съотношение или дори да използвате предимно телешка кайма и отново да набъбнат като меки и приятни.

2. Подправките - задължително

Чубрицата и кимион при всяко положение. Пресният магданоз носи свежест.

3. Внимавайте! Каймата трябва да престои, за да поеме ароматите от лука и подправките

Поне 1 час каймата е хубаво да престои, като за целта трябва да закриете купата с кърпа или кухненско фолио, за да се запази ароматът на лука в каймата, а не да се разпилява в стаята.

От полза е, когато към топлата купа с ухаещи кюфтета, налеете биричка и намерите приятелска компания, с която да ги споделите.

Съставки

1 кг Кайма

2 глави Лук

2 филии Хляб

2 бр. Яйца

2 щипки Чубрица

1 ч.л. Ким

1/3 връзка Магданоз

1 ч.ч. Олио

1 щипка Сол

Начин на приготвяне

1. Положете каймата в дълбока купа и хубавичко я размачкайте с ръце.

2. Добавете яйцата и нарязания на ситно лук. В никакъв случай не го стържете, така няма да се усеща текстурата му в кюфтето.

3. Накиснете филиите хляб за малко във вода, след което накъсайте на малки парчета. Ако не искате да киснете хляба, наронете го между ръцете си на ситни трохи.

4. Овкусете с подправките.

5. Омесете каймата с ръце. Изчакайте да престои час, за да абсорбира добре ароматите.

6. В дълбок тиган сипете олиото, докато се сгорещи. През това време оформете кюфтетата на топчета. Преди да ги поставите в тигана, ги сплескайте между дланите си, за да не ви залепва, леко ги намокрете с вода или ги намажете с олио.

7. Изпържете кюфтетата от двете страни до получаване на характерен и приятен кафяв цвят.

8. Кюфтетата трябва да са меки отвътре и с хрупкава коричка. За да се уверите, че са добре изпържени, разчупете първото готово и погледнете вътрешността му. Критерият ви за постигнат резултат да е приятно златиста.

Хапвайте на корем!