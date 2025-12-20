Нови ремонти и през 2026 година: Васил Терзиев показа обновения бул. "Рожен"

Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в „Надежда“ до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. „Рожен“. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук за един от ключовите ремонти в столицата. По думите му това е поредна стъпка в последователната ни работа за модернизация на пътната инфраструктура на София – с реални действия не само за днешния трафик, а за устойчивото развитие на града в дългосрочен план.

Терзиев обясни, че продължението на булеварда с над 2 км е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе, добави кметът.

Какво включва новият бул. "Рожен"?

Източник: Васил Терзев/Фейсбук

Васил Терзиев открои, че реконструкцията включва цялостно обновяване на инженерната инфраструктура – нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води. Бул. „Рожен“ вече разполага с по две активни ленти във всяка посока, локални платна, енергоефективно осветление, 204 нов дръвчета и озеленяване, както и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782м.

Той отбеляза, че за по-бърза реакция на пожарните екипи въведохме специален режим на светофарите, който позволява при авариен сигнал временно спиране на движението и осигуряване на свободен коридор за пожарните екипи. Времето за реакция спасява човешки живот.

Инвестицията в разширението е 49,7 млн. лв., осигурени от Европейската инвестиционна банка и със съфинансиране от Столичната община.

Снимка: Васил Терзиев/Фейсбук

Васил Терзиев изтъкна, че през 2026 г. ще продължи работа по: бул. „Ал. Стамболийски“, включително пътните платна и релсовия път. С реконструкцията и изграждането на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, които планираме през новата година, ще продължим инвестиции в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града.

По-добрата свързаност на града не е абстрактна цел – тя се измерва в по-кратко време за път, повече сигурност и по-устойчива градска среда. Последователно с ясен план променяме условията в градската среда, написа още кметът.