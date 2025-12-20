Ето как да поливате коледна звезда, така че да НЕ умре след празниците

Коледните звезди са най-харесваните зимни цветя и почти всяка домакиня финишира празничния сезон с поне няколко саксии, подарени от скъпи гости. Разбира се, никой не иска червената кралица да започне да вехне веднага след празниците. За да се радвате на растението възможно най-дълго, трябва да го държите на светло и топло място, защитено от течение, както и да спазвате 6 основни съвета за поливане. Ето какво препоръчват експертите от Stars for Europe (SfE).

1. Използвайте вода със стайна температура

Поинсетията, както е другото название на коледната звезда, произхожда от тропическо Мексико, така че не обича студената вода, както и студения въздух. След като напълните съда, с който поливате, най-добре е да оставите водата да престои малко, докато достигне стайна температура.

2. Предпочитат меката вода

Коледните звезди не обичат твърда вода. Дъждовната вода е естествено мека (с ниско съдържание на минерали като варовик) и затова е идеална за растенията - можете да поставите съд на открито, когато вали и просто да съберете дъждовна вода, с която да поливате поинсетиите си. В региони с твърда питейна вода можете да намалите съдържанието на минерали, като преварите водата или като я оставите да престои един ден. По този начин се отлагат минералите, които правят водата твърда. Можете също така да смесите чешмяната с дестилирана вода или да използвате вода от кана с филтър.

3. Поливайте само когато почвата е изсъхнала

Поинсетиите понасят много по-добре краткотрайно засушаване, отколкото постоянно влажна почва. Затова ги поливайте само когато усещате почвата суха (поставете пръст и проверете дали е суха дори на дълбочина два сантиметра) или когато саксията стане необичайно лека при повдигане. Важно е обаче да не позволявате да изсъхне толкова много, че пръстта да се усеща прахообразна на пипане.

4. Поливайте редовно, но умерено - чашата за шампанско е идеална мярка

Почвата на поинсетията никога не трябва да е напълно напоена. По-добре е да се полива по-малко, но по-често, отколкото в големи количества. За стандартна по размер коледна звезда в саксия с диаметър около 13 см използвайте около 100 милилитра вода на поливане - приблизително толкова, колкото се побира в чаша за шампанско. От друга страна, мини поинсетия в саксия с диаметър 6 см например се нуждае само от половината от количестовото вода от малка чаша за шот. Добър ориентир за растенията със стандартен размер е да се поливат по този начин на всеки два до три дни, въпреки че минипоинсетиите може да се наложи да се поливат ежедневно поради малкия обем на почвата. Ако се държат в много топло помещение или в близост до отоплителен уред, може да се нуждаят и от по-често поливане.

5. Изхвърлете излишната вода

Около 15 минути след поливането излишната вода трябва да се отстрани от чинийката, в която се намира саксията, тъй като коледните звезди не понасят пренапояване. Можете също така да полеете растението от основата, като го оставите да пие от дъното. За целта налейте вода директно в чинийката или външната саксия, след това поставете саксията на поинсетията в нея и изчакайте около 15 минути, за да може почвата да я попие. Ако водата отива по-бързо нагоре, добавете още малко. Ако нивото на водата не се променя в продължение на няколко минути, това означава, че растението се е наситило и е време да изхвърлите излишната вода.

6. Потопете вместо да наливате

За тези, които не искат да се тревожат за редовното поливане, методът на потапянето е добра алтернатива. В този случай, когато растението е сухо, цялото кореново кълбо се потапя изцяло във вода със стайна температура за няколко минути. За да го направите, вземете растението в стандартната му саксия с дренажни отвори и го потопете в кофа или дълбока мивка с вода. Отгоре ще се издигнат мехурчета, което показва, че почвата абсорбира водата. Когато мехурчетата се забавят и спрат, това означава, че коледната звезда се е наситила. В този момент бързо повдигнете растението, оставете за кратко водата да изтече и след това го поставете обратно във външната му саксия или чинийка. Не забравяйте да отстраните излишната вода, която изтича след около 15 минути. При този метод ще трябва да поливате цветето само веднъж седмично, това е идеален вариант, ако например ще отсъствате от дома си за няколко дни.

