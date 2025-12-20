Любопитно:

Руски военен кораб и петролна платформа: Поредните жертви на украински дронове в Каспийско море

Украйна е успяла да нанесе удар по руски военен кораб , проект 22460 "Ловец" (Охотник). Това официално обяви украинският генщаб, потвърждавайки първи данни от снощи на Силите за специални операции на Украйна. В техни профили в социалните мрежи се появи снимка на кораба, направена явно от камера на дрон:

Украинският генщаб уточнява, че руският кораб е патрулирал в Каспийско море край руска платформа за добив на петрол и газ. Украйна вече нанесе няколко удара по такива платформи в Каспийско море този месец. "Няколко украински дрона удариха този кораб. Уточняват се степента на повреди и бордовият номер на кораба", гласи официалната информация.

И още - сондажна платформа на "Лукойл" в Каспийско море също е понесла щети

"Беше ударена и радиолокационната система РСП-6М2 в Красносилския район, която се намира в Крим. RSP-6M2 е проектиран да регулира движението на самолети, особено за прецизното им кацане при лоша видимост", добавя украинският генщаб.

Ивайло Ачев
