Зигмунд Фройд: Влюбването е повторение, рецидив, завръщане към предишния обект на любовта

Любовта е чудотворна, а Зигмунд Фройд е отбелязал правилата, които са валидни и днес.

Всеки е малко странен и има някакъв модел, а любовта е толкова несъвършена и не идва от пощальона.

Свикнали сме да възприемаме любовта като нещо магическо, спонтанно, почти мистично . Светкавица, която удря сърцето. Един поглед - и всичко е ясно. Но какво ще стане, ако зад това „всичко е ясно“ изобщо не се крие романтика, а нещо много по-фино, по-дълбоко и не винаги приятно - нашето подсъзнание?

Зигмунд Фройд, първият човек в историята на психологията, който надникна в тъмните кътчета на човешката душа, твърди: в любовта няма съвпадения . Ние не избираме кого искаме, а кого не можем да не изберем. Защото сме привлечени от стари модели - родителски отношения, забравени детски болки, тайни страхове. И колкото по-малко го разбираме, толкова по-голям е рискът да попаднем отново в капана „изглеждаше толкова добре... в началото“.

1. Всеки мъж е малко странен

„Всеки нормален човек е само частично нормален“ - Зигмунд Фройд

В началото изглежда перфектно. Умен, мил, има красива усмивка, прави кафе, държи вратата и носи одеяло, ако е студено. И тогава - изведнъж - се оказва, че не може да си легне, без да провери печката пет пъти. Или че гардеробът му е подреден по цвят, а чужда чаша на рафта предизвиква пристъп на тревожност. Или се ядосва, ако някой заеме „неговото“ място на дивана

Това не е причина да бягаш веднага. Но не е и причина да си затваряш очите за това. Всички имаме своите странности - това е нормално. За някои те са фина подправка, докато за други са практически основната съставка. И въпросът не е дали той е „добър“ или „лош“, а: готова ли си да живееш с някого, където тревожността и контролът заемат толкова място, колкото и любовта?

Една връзка не е ремонт. Не можеш да я пренаредиш, да я препроектираш, да събориш старата стена и да издигнеш нова. Човек не е проект. Или я приемаме като цяло, включително малките (или не чак толкова малки) ѝ странности, или честно си признаваме: „Не, не мога да понеса това. Не е моя работа.“

2. Хората се подбират въз основа на модели

Понякога се чудим защо отново ни привличат „трудни“ мъже. Тъмни, мълчаливи, студени. Или обратното - шумни, доминиращи, винаги прави. И тогава изведнъж ни просветна: всичко това вече се е случило. Някъде в детството. Начинът, по който татко не беше говорил от седмици. Или как мама решаваше с кого да се мотае, какво да облече и кога е добре да плаче.

„Влюбването е повторение, рецидив, завръщане към предишния обект на любовта“ - Зигмунд Фройд.

Често повтаряме това, което е работило - поне частично - в детството. Това е като вътрешен компас, който е загубил пътя си, но все още му се доверяваме. Фройд е бил прав: колкото по-малко осъзнаване имаме, толкова по-голям е шансът да повтаряме стари модели. Момиче, което не е било достатъчно обичано, ще търси студени мъже, за да се бори отново за любовта. Момче, отгледано от диктаторска майка, ще се чувства сигурно само с контролираща жена.

Решението? Не спирайте да обичате. Вече се научете да разпознавате моделите си. И не бъркайте познатото с подходящото.

3. Да чакам или да действам?

„Хората намират реалността за незадоволителна и затова живеят в свят на фантазии...“ - Зигмунд Фройд

Приказките свършват там, където започват истинските връзки. Идеалният образ в главата ви не може да се сравни с реалността на мъж с небръснати бузи и странни навици. Но истинската любов е точно такава. Несъвършена, груба и жива.

Много хора чакат. Надяват се. Мечтаят. Но любовта не идва по график. Няма да бъде доставена с куриер. Тя се появява, когато живееш, а не когато чакаш. Когато правиш грешки, когато се разочароваш, търсиш отново.

Силният човек не е този, който упорства и се надява на чудо - а този, който продължава живота си. Дори понякога да има разбито сърце.